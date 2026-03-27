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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59
Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 21:31
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59

  • 44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.183,44 cada
  • 2.443 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,14 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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