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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
Números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59
Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 21:31
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (26). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 06 - 14 - 28 - 31 - 56 - 59
- 44 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.183,44 cada
- 2.443 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,14 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (28), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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