Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões

Números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45
Publicado em 05/03/2026 - 21:32
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45

  • 77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada
  • 5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

