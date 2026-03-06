Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões
Números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45
Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 21:32
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (5). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 03 - 14 - 27 - 33 - 43 - 45
- 77 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 24.100,61 cada
- 5.245 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 583,20 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (7), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Esportes Gustavo Marques é suspenso por fala machista contra árbitra
qui, 05/03/2026 - 21:54
Economia Petrobras registra lucro líquido de R$ 110,6 bilhões em 2025
qui, 05/03/2026 - 21:47
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 50 milhões
qui, 05/03/2026 - 21:32
Esportes Adversário da estreia do Brasil na Copa de 2026 muda de técnico
qui, 05/03/2026 - 21:27
Economia Conferência do Trabalho propõe mais diálogo e modernização produtiva
qui, 05/03/2026 - 21:20
Justiça Mendonça autoriza transferência de Vorcaro para presídio federal
qui, 05/03/2026 - 20:46