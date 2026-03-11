Geral
Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões
Números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58
Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 21:36
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.
- 27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.399,64 cada
- 2.786 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.396,18 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
