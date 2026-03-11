logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 65 milhões

Números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58
Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 21:36
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (10). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 65 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 02 - 35 - 41 - 46 - 49 - 58

  • 27 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.399,64 cada
  • 2.786 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.396,18 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (12), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
