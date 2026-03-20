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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 8 milhões

Números sorteados são: 01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53
Agência Brasil
Publicado em 19/03/2026 - 21:37
Brasília
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.986 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 8 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 05 - 13 - 26 - 41 - 53

  • 33 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 30.740,63 cada
  • 2.117 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 789,87 cada

 

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (21), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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