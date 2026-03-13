logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal fica em R$ 75 milhões

Números sorteados foram: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 21:31
Brasília
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.983 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (12). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 75 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 03 - 15 - 30 - 32 - 40 - 52

  • 35 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 68.098,14 cada
  • 2.957 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.328,62 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (14), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
