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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 105 milhões
Números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60
Agência Brasil
Publicado em 15/03/2026 - 10:09
Brasília
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60
- 93 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.007,73 cada
- 5.668 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 892,72 cada
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Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
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