logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 105 milhões

Números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60
Agência Brasil
Publicado em 15/03/2026 - 10:09
Brasília
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.984 da Mega-Sena, realizado neste sábado (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 105 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 06 - 11 - 15 - 28 - 42 - 60

  • 93 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.007,73 cada
  • 5.668 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 892,72 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de terça-feira (17), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Soccer Football - UEFA Conference League - Draw for Round of 16, Quarter Finals, Semi Finals & Final - UEFA Headquarters, Nyon, Switzerland - February 27, 2026 General view of flags outside the UEFA Headquarters after the draws REUTERS/Pierre Albouy
Esportes Uefa cancela Finalíssima em meio a conflitos no Oriente Médio
dom, 15/03/2026 - 12:26
Wuhan, 15/03/2026 - A seleção feminina de basquete derrotou a seleção de Mali por 76 a 73, pela quarta e penúltima rodada do Pré-Mundial. Foto: FIBA/Divulgação
Esportes Brasil vence e ganha sobrevida no Pré-Mundial de basquete feminino
dom, 15/03/2026 - 11:51
Rochas de plástico chegam a ninhos de tartarugas em ilha brasileira. Estudo aponta risco de fragmentos permanecerem no ciclo geológico. Foto: Fernanda Avelar Santos/Divulgação
Meio Ambiente Rochas de plástico chegam a ninhos de tartarugas em ilha brasileira
dom, 15/03/2026 - 11:50
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro melhora função renal, mas marcadores inflamatórios sobem
dom, 15/03/2026 - 11:26
Festival de Música da Rádio Nacional FM 2021
Cultura Apenas 10% dos direitos autorais no setor musical vão para mulheres
dom, 15/03/2026 - 11:00
Rio de Janeiro (RJ), 12/03/2026 – A gerente de comunicação da Confederação Brasileira de Judô, Camila Dantas e a judoca, Rafaela Silva durante anúncio de apoio a ações de proteção às mulheres e empreendedorismo feminino na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Judocas brasileiras superam preconceito e inspiram jovens atletas
dom, 15/03/2026 - 10:49
Ver mais seta para baixo