Geral
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 17 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 26/03/2026 - 07:38
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.989 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 17 milhões.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Internacional Trump pede que Irã aja rapidamente sobre plano de cessar-fogo
qui, 26/03/2026 - 10:32
Economia Prévia da inflação de março fica em 0,44%, pressionada por alimentos
qui, 26/03/2026 - 09:51
Cultura Cinemateca Negra reúne mais de mil filmes e amplia dados sobre cinema
qui, 26/03/2026 - 09:39
Esportes Brasil enfrenta França em fase final de preparação para Copa do Mundo
qui, 26/03/2026 - 08:51
Economia Relatório de Transparência Salarial pode ser publicado até 6 de abril
qui, 26/03/2026 - 08:28
Justiça Operação da PF combate lavagem de dinheiro e evasão de divisas
qui, 26/03/2026 - 08:26