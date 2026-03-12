logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 08:17
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.983 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 65 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 20h30 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

 

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.983 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Direitos Humanos Câmara: Comissão de Direitos da Mulher elege primeira presidente trans
qui, 12/03/2026 - 08:22
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões
qui, 12/03/2026 - 08:17
Brasília (DF), 26/06/2025 - O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, durante coletiva no Salão Verde. Falou sobre a votação do IOF.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Deputado aciona Justiça contra alta de até 15% na conta de luz no Rio
qui, 12/03/2026 - 08:06
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Direitos Humanos Entenda o que são “redpill” e outros termos de ódio contra mulheres
qui, 12/03/2026 - 07:49
Tiradentes (MG), 25/01/2026 - 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Foto: Helena Leão/Universo Produção
Cultura Mostra Tiradentes leva filmes inéditos à capital paulista
qui, 12/03/2026 - 07:28
Alimentação
Saúde Trabalhadores consideram ultraprocessados um risco à saúde
qui, 12/03/2026 - 07:02
Ver mais seta para baixo