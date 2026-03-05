Geral
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio estimado em R$ 45 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 05/03/2026 - 07:20
Brasília
Versão em áudio
As seis dezenas do concurso 2.980 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está estimado em R$ 45 milhões.
Por se tratar de um concurso com final zero, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores.
O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
Mais notícias
Economia Desemprego fica em 5,4% no trimestre encerrado em janeiro de 2026
qui, 05/03/2026 - 09:49
Meio Ambiente Estamos preocupados com a escalada de preços dos alimentos
qui, 05/03/2026 - 09:22
Esportes Presidente da CBAt crê em recorde de pódio no atletismo em Los Angeles
qui, 05/03/2026 - 09:07
Política Câmara aprova em segundo turno PEC da Segurança Pública
qui, 05/03/2026 - 08:57
Internacional Israel lança nova onda de ataques contra o Irã
qui, 05/03/2026 - 08:41
Geral Ministério Público e PF fazem operação em SP contra corrupção policial
qui, 05/03/2026 - 08:33