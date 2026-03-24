Geral
Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 13 milhões
Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 24/03/2026 - 07:42
Brasilia
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As seis dezenas do concurso 2.988 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 13 milhões.
As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.
O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.
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O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
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