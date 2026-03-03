logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 160 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 08:18
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.979 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 160 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet, no Portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.979 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bulk Carrier 'Discoverer' unloads U.S. soybeans at the port of Paranagua, Brazil, December 3, 2020. Picture taken December 3, 2020. Picture taken with a drone. REUTERS/Rodolfo Buhrer
Educação Economia brasileira cresce 2,3% em 2025, revela IBGE
ter, 03/03/2026 - 09:02
Fumaça emerge após ataque israelense no sul do Líbano 01/10/2024 Reuters/Jim Urquhart/Proibida reprodução
Internacional Israel inicia operação terrestre no sul do Líbano
ter, 03/03/2026 - 08:52
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 160 milhões
ter, 03/03/2026 - 08:18
Lançamento oficial da Festa dos 90 anos do Cristo Redentor, no morro do Corcovado, Rio de Janeiro.
Geral Cristo será iluminado em campanha de combate à violência de gênero
ter, 03/03/2026 - 07:42
Logo da Agência Brasil
Geral Autorizado repasse de meio milhão para Paraty conter desastres
ter, 03/03/2026 - 07:38
GOOGLE EARTH ANIMATION SHOWING U.S. EMBASSY IN RIYADH. Foto: Google Earth/Reuters - Proibido reprodução
Internacional Embaixada dos Estados Unidos em Riad é atingida por drones
ter, 03/03/2026 - 07:02
Ver mais seta para baixo