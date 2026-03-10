logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 60 milhões

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília
Agência Brasil
Publicado em 10/03/2026 - 07:29
Brasília
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

As seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 60 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

>>Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp  

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6. 

Edição:
Aécio Amado
Mega-Sena concurso 2.982 Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fumaça sobe após ataque de Israel a Beirute, no Líbano 04/03/2026 REUTERS/Claudia Greco
Internacional Ações de Israel no Líbano deslocam 667 mil pessoas em uma semana
ter, 10/03/2026 - 12:10
Real Moeda brasileira, dinheiro
Economia Brasileiros sacaram em janeiro R$ 403,29 milhões esquecidos em bancos
ter, 10/03/2026 - 12:04
Brasília (DF) 10/01/2025 - Inflação oficial do país em 2024 é de 4,83%, acima do limite da meta Percentual é o mais alto desde 2022 (5,79%) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Economia Pão de Açúcar anuncia acordo para renegociar dívida de R$ 4,5 bilhões
ter, 10/03/2026 - 11:55
Rio de Janeiro (RJ) - Apoio do Instituto Phi para preparação de alunos em vulnerabilidade entrarem na universidade Foto: PHI/Divulgação
Educação Prouni 2026: prazo para entrega de documentos termina nesta sexta
ter, 10/03/2026 - 11:45
Gisele Alves Santana. Foto: Gisele Alves Santana/instagram
Geral Corpo de PM baleada tem marcas no pescoço, diz advogado da família
ter, 10/03/2026 - 11:10
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Geral Inmet emite alerta de perigo para temporais em todo o país
ter, 10/03/2026 - 10:51
Ver mais seta para baixo