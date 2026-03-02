logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Minas: governo federal reconhece situação de emergência em Porteirinha

Município enfrenta risco de rompimento de barragem por causa da chuva
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 16:46
São Paulo
Porteirinha (MG), 01/03/2026 - A Prefeitura de Porteirinha decretou Situação de Emergência no município neste domingo, 1º de março de 2026, em razão das fortes chuvas registradas nas últimas horas e do risco de rompimento da Barragem das Lajes, localizada na zona rural, a aproximadamente 24 quilômetros da sede da cidade. Foto: Prefeitura de Porteirinha/Divulgação
© Prefeitura de Porteirinha/Divulgação

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência no município de Porteirinha, no norte de Minas Gerais. A cidade enfrenta risco iminente de rompimento de Barragem das Lajes, devido às fortes chuvas que vêm atingindo a região. A portaria com o reconhecimento sobre a situação de emergência foi publicada no domingo (1º) em edição extra do Diário Oficial da União.

Segundo o ministério, a barragem, localizada na zona rural da cidade, entrou em risco iminente de rompimento. Ontem, a Defesa Civil de Porteirinha enviou dois alertas extremos para a população, com ordem de evacuação. “Caso esteja em área considerada de risco, procure imediatamente um local seguro e não se aproxime de margens de rios, barragens ou áreas alagadas”, diz um alerta da prefeitura, publicado nas redes sociais.

A prefeitura informou ontem que a barragem apresentavam um “rompimento parcial, com comprometimento superior a 90% da estrutura do sangrador”. O sangrador ou vertedouro é o local destinado a dar vazão ao excesso de água.

Em uma live realizada ontem e transmitida nas redes sociais da prefeitura, o prefeito de Porteirinha, Silvanei Batista, disse que o volume de água foi inédito desde a construção da estrutura e que ainda havia risco do rompimento da barragem, que poderia afetar os moradores. “O estrago foi muito grande e [quero] ainda deixar claro aqui para a população, principalmente as pessoas que moram nas proximidades: ainda há um risco do rompimento da barragem como um todo”, disse ele, ontem.

O ministério informou que a situação continua sendo monitorada pelo Grupo Federal de Segurança de Barragens, composto pela Defesa Civil Nacional, agências fiscalizadoras e representantes de órgãos estaduais e municipais.

Maior enchente em 40 anos

De acordo com a prefeitura, na madrugada de sábado (28), foram registrados mais de 120 milímetros de chuva em cerca de quatro horas, volume considerado superior à média histórica para o período. Trata-se da maior enchente já registrada na região da Barragem das Lajes em mais de 40 anos. A estrutura, disse a administração municipal, foi construída em 1983 e tem extensão de 11 hectares.

Até ontem, a prefeitura informava que cerca de 800 pessoas poderiam ser desalojadas em decorrência do risco iminente de rompimento total da barragem, que poderia atingir cerca de 85 hectares na área abaixo do local, com situação mais grave nas comunidades de Lajes, Barreiro, Barroca e o distrito de Serra Branca. Até domingo, 114 pessoas de 46 residências localizadas na área de risco haviam sido retiradas do local. Dentre elas, 13 optaram em ficar em um abrigo. As demais foram acolhidas em casas de familiares.

Procurada pela Agência Brasil, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), vinculada atualmente ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, informou que disponibilizou técnicos para fazer uma visita à barragem, avaliar as condições da estrutura e “prestar apoio técnico no âmbito de cooperação estabelecida entre as partes”.

A Codevasf ressaltou que “as ações de gestão, operação e manutenção da Barragem das Lajes são de competência do município, ente empreendedor com o qual a Codevasf mantém termo de compromisso desde 1989”.

Relacionadas
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Deslizamento de terra do Morro do Cristo, ocorrido durante a tempestade de segunda-feira, 23 de fevereiro, no Bairro Paineiras. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Buscas em Juiz de Fora estão encerradas; moradores seguem fora de casa
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - Bombeiros fazem a última frente de procura de vítimas em que estão tentando resgatar o corpo de um menino de 9 anos, após deslizamento de terra no bairro Paineiras. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - O presidente Luis Inácio Lula da Silva faz declaração à imprensa após reunião com prefeitos de cidades atingidas pelas chuvas. A coletiva teve a presença da prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, o ministro das Cidades, Jader Filho, o ministro da Saúde, Eliseu Padilha, dentre outros ministros. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Financiamentos a desabrigados em Minas seguirão modelo do RS, diz Lula
Edição:
Juliana Andrade
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional chuvas em Minas Gerais Porteirinha Minas Gerais chuvas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Navio-tanque no Estreito de Ormuz 21/12/2018 REUTERS/Hamad I Mohammed
Internacional Guarda Revolucionária diz que Estreito de Ormuz está fechado
seg, 02/03/2026 - 19:58
Logo da Agência Brasil
Cultura Poeta Myriam Fraga será a homenageada pela Flipelô neste ano
seg, 02/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 19:15
Logo da Agência Brasil
Justiça Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos
seg, 02/03/2026 - 18:46
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
seg, 02/03/2026 - 17:55
Vista do estádio Lusail, principal palco da Copa do Mundo do Catar. REUTERS/Ibraheem Al Omari
Esportes "Finalíssima" no Catar corre risco após ataques de EUA e Israel ao Irã
seg, 02/03/2026 - 17:53
Ver mais seta para baixo