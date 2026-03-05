logo ebc
Ministério Público e PF fazem operação em SP contra corrupção policial

Quatro suspeitos já foram presos
Publicado em 05/03/2026 - 08:33
São Paulo
05/03/2026 - | FICCO/SP e GAECO/SP deflagram Operação Bazaar para investigar esquema de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos para proteção de organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro. São cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão.
O Ministério Público de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), realiza operação especial para combater um esquema de corrupção policial que dava proteção a uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais.

O grupo criminoso é formado por doleiros, operadores financeiros e pessoas com experiência em lavar dinheiro. Até o momento, quatro suspeitos foram presos.

A Operação Bazaar conta com o apoio Polícia Federal, a Polícia Civil e a Força de Combate com a Polícia Federal (Ficco).

De acordo com as investigações do Gaeco, o grupo criminoso fazia pagamentos constantes a agentes públicos e policiais civis, manipulava investigações, realizava fraudes processuais e destruíam provas de investigações. “Assim, os criminosos, de forma coordenada, asseguravam a continuidade de suas práticas e evitavam ser responsabilizados por seus crimes”.

Segundo informações do MPSP, estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão – inclusive em delegacias -, além de 11 mandados de prisão e seis mandados de intimação relativos a medidas cautelares diversas direcionados a integrantes da organização criminosa, advogados e policiais civis.

