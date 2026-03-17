logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Paes diz que secretário de Defesa do Consumidor do Rio sofreu atentado

João Pires estava em um carro blindado e conseguiu escapar
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 09:20
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2024 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes durante lançamento da Cátedra Pequena África, na Casa Escrevivência Conceição Evaristo, na zona portuária da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires, informou que foi perseguido por homens armados de fuzil na noite desta segunda-feira (16), por volta das 21h, enquanto estava na rodovia RJ-106, no sentido Maricá. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que Pires sofreu um atentado por combater a máfia dos postos de combustíveis.

Segundo o relato do secretário, durante o trajeto, um carro emparelhou com seu veículo. “Criminosos abriram as portas e apontaram dois fuzis em sua direção, iniciando uma perseguição que se estendeu por cerca de 2 quilômetros. Ele estava em um carro blindado e conseguiu acelerar para tentar escapar”, diz a nota.

Ao ver uma viatura policial do outro lado da rodovia, Pires decidiu entrar rapidamente em um posto de combustíveis para despistar os criminosos. Na manobra, acabou perdendo o controle do carro e bateu em outros dois veículos e uma bomba de combustíveis.

“Apesar da extrema violência da ação e da gravidade do ocorrido, o secretário não ficou ferido”, informa o comunicado.

Eduardo Paes

Em sua rede social, o prefeito disse que o secretário vem realizando um “excepcional” trabalho contra máfias, espacialmente contra a máfia dos postos de gasolina. “A má notícia para os marginais desse estado é que esse trabalho não vai parar e João estará mais protegido do que nunca”, escreveu Paes.

PM e Polícia Civil

A Polícia Civil informou que a tentativa de roubo foi registrada na 75ª DP (Rio do Ouro), onde foi instaurado procedimento investigativo para apurar os fatos. “De acordo com o depoimento da vítima, quatro indivíduos armados tentaram roubar seu veículo. Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar os criminosos”, diz a corporação.

 A Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, conforme o Comando de Policiamento em Rodovias (CPRv), na noite de segunda-feira (16), policiais militares foram informados de uma tentativa de roubo na RJ-106. A vítima foi localizada e conduzida pelos policiais até um local seguro e afirmou que registraria a ocorrência posteriormente.

Edição:
Aécio Amado
prefeito do Rio eduardo paes atentado João Pires máfia dos combustíveis
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Simões Filho (BA), 11/02/2025 - Território quilombo Pitanga dos Palmares. Foto: Incra BA/Divulgação
Direitos Humanos Governo cria Cadastro Geral das Comunidades Quilombolas
ter, 17/03/2026 - 10:02
Seleção do Irã antes de jogo contra Coreia do Norte 10/6/2025 Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)Majid Asgaripour
Internacional Irã negocia com Fifa transferência de jogos da Copa para o México
ter, 17/03/2026 - 09:28
Debris at the historical monument Golestan Palace after it was damaged in an Israeli and U.S. strike, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Tehran, Iran, March 3, 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
Internacional Unesco alerta para danos causados ao patrimônio cultural do Irã
ter, 17/03/2026 - 09:28
Operação da PF apreende grande quantidade de maconha e armas, no Paraná. Foto: PF/Divulgação
Justiça Rede nacional vai combater tráfico de armas
ter, 17/03/2026 - 09:25
Rio de Janeiro (RJ), 20/03/2024 – O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes durante lançamento da Cátedra Pequena África, na Casa Escrevivência Conceição Evaristo, na zona portuária da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Paes diz que secretário de Defesa do Consumidor do Rio sofreu atentado
ter, 17/03/2026 - 09:20
Presidente dos EUA Donald Trump 11/3/2026 REUTERS/Kevin Lamarque
Internacional Trump diz que pode fazer com Cuba "qualquer coisa que quiser"
ter, 17/03/2026 - 09:02
Ver mais seta para baixo