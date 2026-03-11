logo ebc
Polícia de SP investiga denúncia de estupro coletivo em escola

Crime ocorreu no final de fevereiro em um banheiro da unidade
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/03/2026 - 20:15
São Paulo 
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
A Polícia Civil de São Paulo investiga uma denúncia de estupro coletivo de um estudante de 12 anos em uma escola estadual na zona norte da capital paulista. O crime teria ocorrido dentro de um dos banheiros da unidade, envolvendo alunos da idade da vítima e outros mais velhos. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como ato infracional – estupro de vulnerável no 46º DP e encaminhado para o 74º DP, responsável pela área da escola. 

A vítima e outros estudantes envolvidos devem prestar depoimento nos próximos dias. 

A secretaria estadual de educação, responsável pela unidade onde ocorreu o crime, disse que realiza apuração própria, inclusive sobre a conduta da gestão.

A pasta acionou o Conselho Tutelar e os responsáveis pelos estudantes, além de enviar equipes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP), incluindo um psicólogo, para a unidade. Essa equipe acompanha e faz o acolhimento dos estudantes e professores, em ações coletivas.

 

Edição:
Sabrina Craide
polícia civil Polícia Civil de São Paulo Estupro Coletivo Violência Sexual
