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Polícia desarticula quadrilha que assalta trens em São Paulo

Crimes causaram perdas milionárias nas linhas ferroviárias
Agência Brasil
Publicado em 17/03/2026 - 14:18
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

A Polícia Civil fez nesta terça-feira (17) a Operação Ouro Branco, realizada para desarticular uma quadrilha que, em dezembro passado, furtou diversos trens que transportavam farelo de soja e açúcar em direção ao Porto de Santos, em São Paulo.

Até o momento, três suspeitos foram presos e um outro está sob investigação. A polícia também apreendeu veículos, sacolas utilizadas para transportar a carga furtada e duas armas falsas.

Ao todo, as autoridades cumpriram quatro mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão na cidade de Aguaí, no interior paulista. A operação mobilizou 29 agentes e dez viaturas, com coordenação da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptações de Veículos e Cargas (Divercar).

A operação policial ainda está em curso nesse momento.

Edição:
Valéria Aguiar
polícia civil São Paulo quadrilha Assalto Trens Operação Ouro Branco
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