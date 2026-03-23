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Polícia investiga morte de 2 crianças em Praia Grande, litoral de SP
Os meninos eram primos e desapareceram no domingo (22)
Agência Brasil
Publicado em 23/03/2026 - 14:32
São Paulo
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Dois meninos, primos de 4 e 6 anos, que estavam desaparecidos em Praia Grande, cidade do litoral sul de São Paulo, tiveram os corpos encontrados na madrugada desta segunda-feira (23). O sumiço deles foi informado no domingo (22).
Segundo informações da polícia, moradores da região localizaram os garotos no Bairro Antártica e avisaram as autoridades. Eles estavam dentro de um carro – que estava parado num terreno – e os corpos tinham sinais de violência.
A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a perícia foi acionada para investigar o caso.
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