Polícia investiga morte de 2 crianças em Praia Grande, litoral de SP

Os meninos eram primos e desapareceram no domingo (22)

Dois meninos, primos de 4 e 6 anos, que estavam desaparecidos em Praia Grande, cidade do litoral sul de São Paulo, tiveram os corpos encontrados na madrugada desta segunda-feira (23). O sumiço deles foi informado no domingo (22).

Segundo informações da polícia, moradores da região localizaram os garotos no Bairro Antártica e avisaram as autoridades. Eles estavam dentro de um carro – que estava parado num terreno – e os corpos tinham sinais de violência.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que a perícia foi acionada para investigar o caso.

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