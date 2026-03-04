logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia prende terceiro envolvido em estupro coletivo de adolescente

Resta um réu se apresentar à Justiça
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/03/2026 - 12:18
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O terceiro foragido no caso do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (4), acompanhado do advogado. Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, é filho do ex-subsecretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo do Rio de Janeiro, José Carlos Simonin. Ele foi demitido ontem (03) após a repercussão do caso. 

É da família Simonin o apartamento de temporada onde ocorreu o crime, em Copacabana. As imagens dos jovens filmados no edifício são parte do inquérito que incriminou os rapazes.

Cinco homens participaram do crime, segundo a polícia, sendo um menor de 18 anos, contra o qual não há mandado de prisão. Eles respondem pelo crime de estupro e por ato infracional análogo ao mesmo crime. Nesta terça (2), os dois presos foram encaminhados para o sistema prisional.

Há expectativa de que o quarto jovem que participou do crime, Bruno Felipe dos Santos Allegretti, também se entregue nesta quarta à polícia. De acordo com a delegacia, tratativas estão em curso com os advogados.

Todos são réus pelo crime de estupro, com agravante de a vítima ser menor de idade, e também por cárcere privado. 

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Mais um caso de estupro

Aluno do Colégio Pedro II, Vitor Hugo é ainda investigado por um caso de estupro cometido contra outra aluna da instituição, onde ambos estudavam, em outubro de 2025. O caso foi revelado pelo delegado titular Ângelo Lages, nesta terça-feira (3), depois da mãe da jovem prestar depoimento. O ato foi cometido em uma festa.

De acordo com a Polícia Civil, ao tomarem conhecimento do caso de Copacabana, outras vítimas se sentiram encorajadas a denunciar os envolvido em outros crimes. Dois inquéritos foram abertos para apurar as denúncias.

Como ocorreu o crime

Em janeiro, a vítima de 17 anos recebeu a mensagem de um colega da escola a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar, o adolescente insinuou que fariam "algo diferente". Como a jovem recusou, ela foi trancada e sofreu a violência no quarto do apartamento de Copacabana.

Ontem, em entrevista à imprensa, o delegado ressaltou a importância de os jovens, ao se relacionarem sexualmente, respeitarem os limites do outro.

"O que deve ficar claro, principalmente para os meninos, é que não é não. Isso é fundamental. A vítima do primeiro caso deixou muito claro, a todo momento, que não se relacionaria com mais ninguém [além do adolescente] em vários momentos", destacou.

Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – O delegado Angelo Lages, da 12ª DP, fala sobre as investigações do caso de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Delegado Angelo Lages, da 12ª DP, fala sobre as investigações do caso de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. - Fernando Frazão/Agência Brasil

*texto ampliado às 12h45

 

 

Relacionadas
Violência contra a mulher, criança e adolescente. Violência doméstica. Foto: Freepick
Crime de estupro: entenda as agravantes e punições previstas em lei
Rio de Janeiro (RJ), 03/03/2026 – A 12ª Delegacia Policial investiga casos de estupro coletivo de uma adolescente ocorrido em Copacabana. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Subsecretário do Rio é demitido após envolvimento de filho em estupro
Edição:
Amanda Cieglinski
estupro estupro coletivo violência contra a mulher direitos das mulheres polícia civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/12/2025 - O Levante Mulheres Vivas realiza ato na área central de Brasília para denunciar o feminicídio e todas as formas de violência contra mulheres. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Mulheres negras são maioria das vítimas de feminicídio no país
qua, 04/03/2026 - 14:18
Insônia, quarentena, pandemia, coronavírus, covid 19
Direitos Humanos Violência sexual na internet atinge 1 em cada 5 adolescentes no Brasil
qua, 04/03/2026 - 14:08
Logo da Agência Brasil
Direitos Humanos "Temos que agir", diz ministra das mulheres sobre estupro no Rio
qua, 04/03/2026 - 14:03
Debris of a NATO air defence system that intercepted a missile launched from Iran is seen in Dortyol, in southern Hatay province, Turkey, March 4, 2026 in this screengrab from video. Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. TURKEY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN TURKEY.
Internacional Irã sinaliza levar guerra “ao limite” após míssil chegar à Turquia
qua, 04/03/2026 - 13:27
Medvedev em Dubai 27/2/2026 REUTERS/Rula Rouhana
Esportes Interrupção de vôos devido à guerra atrasa chegada de tenistas aos EUA
qua, 04/03/2026 - 12:59
Brasília (DF), 10/09/2024 - Ministro Flavio Dino durante sessão da Primeira Turma e eleição do Ministro Zanin como novo presidente da turma. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Dino afasta prefeito e vice de Macapá por suspeita de desvio de verba
qua, 04/03/2026 - 12:44
Ver mais seta para baixo