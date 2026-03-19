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Presidente da EBC fecha parcerias em visita institucional à China

Agenda incluiu reunião no Banco do BRICS e discussões sobre TV 3.0
EBC
Publicado em 19/03/2026 - 15:57
Brasília
Xangai, 19.03.2026 - O diretor-presidente da EBC, André Basbaum, durante encontro com o presidente da empresa de comunicação Xinhua, senhor Fu Hua. Foto: EBC
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O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Andre Basbaum, fez uma série de visitas institucionais na China ao longo desta semana em busca de parcerias estratégicas entre os dois países na área de comunicação.

Acompanhado do diretor de Administração e Finanças, Rodrigo Faria, visitou instituições públicas e empresas de comunicação em Xangai e Pequim.

Nesta quinta-feira (19), esteve na sede do Novo Banco de Desenvolvimento em Xangai, onde foi recebido pela presidenta do banco, Dilma Rousseff, ex-presidenta da República.

Xangai, 19.03.2026 - O diretor-presidente da EBC, André Basbaum, durante encontro com integrantes da China Media Group. Foto: EBC
Andre Basbaum e Rodrigo Faria em visita ao CMG EBC

Basbaum esteve no China Media Group, maior conglomerado de mídia do país, com o qual a EBC já detém acordo de cooperação. Durante a visita, foi selada ampliação da parceria com a criação de um formato televisivo conjunto, o Panorama China.

O diretor-presidente também foi recebido pela ministra da Administração Nacional de Rádio e Televisão da China, a senhora Cao Shumin. Durante a reunião, foram debatidas formas de cooperação entre os dois países no desenvolvimento da tecnologia da TV 3.0, que começa a funcionar este ano no Brasil.

A delegação também visitou a sede da agência de notícias Xinhua, em Xangai, onde foi recebida pelo presidente da agência, o secretário do Partido Comunista Chinês, Fu Hua.

“A Xinhua está disposta a trabalhar com a EBC para fortalecer ainda mais o compartilhamento de informações e recursos sobre intercâmbios de alto nível, importantes projetos de cooperação e grandes eventos de intercâmbio cultural entre China e Brasil, além de ajudar os povos chinês e brasileiro a sentirem melhor a vitalidade da comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado por meio da reportagem”, disse Fu.

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Redes Sociais

Na agenda, também houve visitas a empresas de mídias sociais, mercado em que a China também vem se destacando. Em Pequim, Basbaum esteve na sede mundial do Kwai, uma das principais plataformas de conteúdo do mundo, com mais de 700 milhões de usuários ativos por mês – 60 milhões deles no Brasil.

“O Kwai é uma rede social que cresce forte no Brasil, o maior mercado deles fora da China. Queremos construir parceria para o São João deste ano”, afirmou Basbaum.

O presidente da EBC também visitou a gigante chinesa iQIYI, uma plataforma de produção e distribuição de conteúdo audiovisual chinês. Também visitou a CBIC - China Broadcasting International Economic and Technical Cooperation.

O presidente ainda ministrou palestra na Universidade de Pequim, a mais antiga do país, fundada em 1898. Basbaum falou sobre comunicação e Brasil para alunos da universidade.

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