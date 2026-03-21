Presidente da EBC visita China e amplia projetos de cooperação

Em palestra a um público de jovens na Universidade de Pequim, a mais antiga do país, fundada em 1898, o presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), André Basbaum, destacou o papel da comunicação pública no Brasil e o desenvolvimento da tecnologia da TV 3.0, que será implantada este ano no país.

Basbaum disse que “a China é um gigante.

Tudo que acontece na China interessa ao mundo e ao Brasil. Em um mundo cada vez mais integrado, conectado pela informação, a gente quer estar cada vez mais perto da China, do povo chinês, da cultura chinesa. É isso que a gente veio começar a construir aqui”, explicou.

Entre os compromissos da semana, a delegação brasileira também visitou, entre outro locais, a sede da agência de notícias Xinhua, em Xangai, onde foi recebida pelo presidente da agência, o secretário do Partido Comunista Chinês, Fu Hua.

“A Xinhua está disposta a trabalhar com a EBC para fortalecer ainda mais o compartilhamento de informações e recursos sobre intercâmbios de alto nível, importantes projetos de cooperação e grandes eventos de intercâmbio cultural entre os dois países, disse Fu Hua.

Para ele, outro objetivo é ajudar os povos chinês e brasileiro a sentirem melhor a vitalidade da comunidade China-Brasil, com um futuro compartilhado por meio da reportagem.

Na agenda, também houve visitas a empresas de mídias sociais, mercado em que a China também vem se destacando. Em Pequim, Basbaum esteve na sede mundial do Kwai, uma das principais plataformas de conteúdo do mundo, com mais de 700 milhões de usuários ativos por mês – 60 milhões deles no Brasil.