logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Quatro municípios atingidos por chuvas receberão R$ 11,5 milhões

Portarias foram publicadas nesta segunda; três cidades ficam em MG
Luiz Claudio Ferreira – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/03/2026 - 17:05
Brasília
Matias Barbosa (MG), 01/03/2026 - Consequências das fortes chuvas e transbordamento do rio Paraibuna na cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Três cidades da Zona da Mata mineira (Ubá, Ouro Verde de Minas e Pequeri) e uma do Pará (Eldorado do Carajás) vão receber mais R$ 11,5 milhões para ações de resposta aos desastres causados pelas chuvas.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pelo governo federal. As portarias com a liberação dos valores foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

Para Ubá, o valor chega a R$ 5,8 milhões. Ouro Verde de Minas deve ser contemplada com R$ 4,4 milhões e Pequeri, com R$ 282,4 mil. Eldorado do Carajás receberá R$ 962,6 mil. 

Até agora, segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, o valor total repassado para as cidades mais atingidas (Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa) chegou a R$ 16,1 milhões. 

Critérios

Segundo o governo, os recursos são autorizados de acordo com critérios técnicos que levam em conta a dimensão dos desastres, a quantidade de desabrigados e desalojados e também as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras.

Esses planos envolvem tanto a reconstrução de áreas como de assistência humanitária.

Ambulâncias

Outra ação de apoio para as áreas atingidas está no campo da saúde. O governo entregou 50 ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) destinadas a 33 municípios, entre os quais aqueles mais impactados pelas enchentes. Juiz de Fora, por exemplo, recebeu nove ambulâncias; Ubá, três; e Matias Barbosa, uma. 

“Essa é uma ação concreta para fortalecer o SAMU e garantir que a população tenha atendimento rápido e digno neste momento difícil”, disse o ministro Alexandre Padilha.

Ele considera que a crise climática se apresenta como um desafio para as políticas públicas de saúde. As novas ambulâncias são equipadas com ventiladores mecânicos, desfibriladores, oxímetros e bombas de infusão, permitindo atendimento mais qualificado e seguro.

Medicamentos

Entre as iniciativas já em execução, o Ministério da Saúde destinou R$ 16,4 milhões para reforçar a assistência à saúde na região. Nove kits emergenciais com medicamentos e insumos estratégicos já estão disponíveis para atendimento nas cidades.

Cada conjunto reúne 16 itens estratégicos e 32 medicamentos, entre antibióticos, analgésicos, anti-hipertensivos e soluções injetáveis, além de ataduras, gaze, dispositivos de infusão, seringas, luvas e máscaras.

O kit tem capacidade para atender até 1,5 mil pessoas por mês, o que representa assistência para 13,5 mil pessoas no período. 

Outra medida emergencial foi a distribuição de 318 mil fraldas, entre pediátricas e geriátricas, destinadas a famílias que perderam seus pertences.

Relacionadas
28/02/2026 - Juíz de Fora - MG - Bombeiros fazem a última frente de procura de vítimas em que estão tentando resgatar o corpo de um menino de 9 anos, após deslizamento de terra no bairro Paineiras. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Sobe para 72 o número de mortos nas chuvas em Minas Gerais
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Chuvas no Rio de Janeiro deixam um morto em Angra dos Reis
Juiz de Fora (MG), 27/02/2026 - Buscas pela última criança desaparecida no deslizamento de terra ocorrido durante tempestade da noite de segunda-feira, 22 de fevereiro, que vitimou 21 pessoas e deixou várias casas destruídas no bairro Jardim Burnier. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Voluntários cruzam estados para ajudar vítimas das chuvas em MG
Edição:
Denise Griesinger
chuvas em Minas Gerais Recursos meteorologia Ambulâncias Medicamentos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Cultura Poeta Myriam Fraga será a homenageada pela Flipelô neste ano
seg, 02/03/2026 - 19:46
Dólar
Economia Dólar sobe para R$ 5,16 após escalada de conflito no Oriente Médio
seg, 02/03/2026 - 19:15
Logo da Agência Brasil
Justiça Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos
seg, 02/03/2026 - 18:46
Brasília (DF), 19/11/2025 – Fachada do prédio do banco de Brasília (BRB). Em março de 2025, o conselho do Banco BRB aprovou a compra de 58% do capital do Banco Master, valor estimado em R$ 2 bilhões. O acordo previa que o BRB, uma sociedade de capital e controlada majoritariamente pelo Governo do Distrito Federal (GDF) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Política Técnicos da Câmara Legislativa recomendam rejeitar projeto sobre BRB
seg, 02/03/2026 - 17:55
Vista do estádio Lusail, principal palco da Copa do Mundo do Catar. REUTERS/Ibraheem Al Omari
Esportes "Finalíssima" no Catar corre risco após ataques de EUA e Israel ao Irã
seg, 02/03/2026 - 17:53
Rio de Janeiro (RJ), 02/03/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Gabriela Frajtag, vence concurso internacional de Biologia Quântica. Foto: Gabriela Frajtag/Arquivo Pessoal
Educação Brasileira vence concurso internacional de biologia quântica
seg, 02/03/2026 - 17:30
Ver mais seta para baixo