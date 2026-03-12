logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

“Quem governa SP é o mercado imobiliário”, diz padre Júlio

Ele conversou hoje com Datena no programa Alô Alô Brasil
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 13:20
Brasília
São Paulo (SP), 12/03/2026 - Programa Alô Alô Datena com participação do Padre Júlio Lancellotti. Foto: Rádio Nacional/Reprodução
© Rádio Nacional/Reprodução

O padre Júlio Lancellotti participou nesta quinta-feira (12) do programa Alô Alô Brasil, na Rádio Nacional, e falou sobre a intenção da prefeitura de São Paulo de fechar o Núcleo de Convivência São Martinho de Lima, fundado por ele.

Atualmente, o núcleo não é mais gerido pelo padre Júlio, mas sim pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto.

"O Centro Comunitário São Martinho de Lima tem 36 anos e foi aberto embaixo do Viaduto Guadalajara, quando a Luiza Erundina foi prefeita de São Paulo e quando começou a municipalização do atendimento à população de rua", declarou o sacerdote ao apresentador José Luiz Datena.

Por meio do centro, são servidas diariamente cerca de 400 refeições à população vulnerável.

Segundo o padre, o trabalho de atendimento aos mais necessitados é feito em convênio com a prefeitura de São Paulo. “A prefeitura diz que está fazendo uma reestruturação e que fecharia o centro. A reação foi muito grande e ontem [quarta-feira, 12] saiu uma comunicação da Secretaria Municipal de Assistência Social cancelando aquela notificação, mas pedindo uma série de novas informações.”

Para Lancellotti, é importante, acima dos números e de outras informações, levar em consideração os indivíduos:

“Não basta dizer ‘põe dez para cá’, ‘20 para lá’. Temos que saber quem são essas pessoas. A população de rua não são anjos e nem demônios, são pessoas. Que têm seus problemas e suas limitações.”

Especulação imobiliária

Questionado se a especulação imobiliária estaria por trás do interesse do fechamento do Nùcleo de Convivência, padre Júlio lembrou que a Campanha da Fraternidade da Igreja Católica este ano é sobre moradia. Para o sacerdote, “a moradia é um dos problemas mais sérios hoje da realidade urbana de São Paulo e nas grandes capitais brasileiras”.

Lancellotti afirmou ainda que conversou recentemente com o prefeito Ricardo Nunes e disse a ele que “quem governa São Paulo é o mercado imobiliário, é a especulação imobiliária. Você vê o Plano Diretor, vê as autorizações que são conseguidas na Câmara, elas privilegiam a moradia dos grandes condomínios”.

Entenda o caso

A prefeitura de São Paulo anunciou no início de março o fechamento do Núcleo de Convivência São Martinho de Lima, que fica no Belenzinho, bairro da Zona Leste de São Paulo.

O órgão municipal alegou que está promovendo um “processo de requalificação da rede socioassistencial do município. Informou ainda que as pessoas que frequentam o espaço passariam a ser atendidas em um outro local e que não ficariam sem alimentação.

Na última sexta-feira (6), o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar o fechamento do centro e pediu explicações à prefeitura sobre o tema.

Nesta quarta-feira (11), a prefeitura divulgou que não vai mais encerrar as atividades do núcleo e que haverá um “aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo centro”.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Entenda o que são “redpill” e outros termos de ódio contra mulheres
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Câmara: Comissão de Direitos da Mulher elege primeira presidente trans
São Paulo, 03/03/2023, Padre Júlio Lancellotti na Paróquia de São Miguel Arcanjo, na Mooca, zona leste da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua
Edição:
Maria Claudia
padre Júlio José Luiz Datena Alô Alô Brasil Rádio Nacional Núcleo de Convivência São Martinho de Lima
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar supera R$5,50 com temores globais de inflação 02/08/2011 REUTERS/Yuriko Nakao
Economia Dólar encosta em R$ 5,25 com agravamento da guerra no Oriente Médio
qui, 12/03/2026 - 18:53
Brasília (DF), 12/03/2026 - Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, da construção da Estrada Boiadeira (Umuarama – Cruzeiro do Oeste) e de anúncios nos setores de portos e aeroportos do Paraná, realizada no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Governo federal autoriza R$ 2 bi em obras de infraestrutura no Paraná
qui, 12/03/2026 - 18:30
Caixa d’água da Sabesp se rompe e deixa um morto e sete feridos em SP. Caso ocorreu em Mairiporã, na Grande São Paulo Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Geral Sabesp pagará auxílio para atingidos por rompimento de reservatório
qui, 12/03/2026 - 18:13
Brasília (DF), 05/07/2025 - Pacientes realizam cirurgias e exames no Hospital Universitário de Brasília (HUB) como parte do
Saúde UFRJ terá novo centro de tratamento e pesquisa sobre doenças raras
qui, 12/03/2026 - 17:57
Members of the military police special unit detain suspected drug dealers during a police operation against drug trafficking at the favela do Penha, in Rio de Janeiro, Brazil October 28, 2025. REUTERS/Aline Massuca
Geral Mais dez policiais são denunciados por crimes na Operação Contenção
qui, 12/03/2026 - 17:56
Brasília (DF), 01/05/2025 - Ato do Dia do Trabalhador pede o fim da escala 6x1 e melhores condições de trabalho e renda, realizado na Rodoviária do Plano Piloto. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Economia Oito em cada 10 brasileiros de até 40 anos defendem fim da escala 6x1
qui, 12/03/2026 - 17:45
Ver mais seta para baixo