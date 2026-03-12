logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

“Quem governa SP é o mercado imobiliário”, diz padre Júlio a Datena

Ele conversou hoje com apresentador no programa Alô Alô Brasil
Agência Brasil
Publicado em 12/03/2026 - 13:20
Brasília
São Paulo (SP), 12/03/2026 - Programa Alô Alô Datena com participação do Padre Júlio Lancellotti. Foto: Rádio Nacional/Reprodução
© Rádio Nacional/Reprodução

O Padre Júlio Lancellotti, participou nesta quinta-feira (12) do programa Alô Alô Brasil, na Rádio Nacional, e conversou com o apresentador José Luiz Datena sobre a intenção da prefeitura de São Paulo de fechar o Núcleo de Convivência São Martinho de Lima, fundado pelo padre.

Atualmente, o núcleo não é mais gerido pelo padre Júlio, mas sim pelo Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto.

"O Centro Comunitário São Martinho de Lima tem 36 anos e foi aberto embaixo do Viaduto Guadalajara, quando a Luiza Erundina foi prefeita de São Paulo e quando começou a municipalização do atendimento à população de rua", declarou o sacerdote no programa.

Por meio do centro são servidas diariamente cerca de 400 refeições à população vulnerável.

Segundo o padre, o trabalho de atendimento aos mais necessitados é feito em convênio com a prefeitura de São Paulo. “A prefeitura diz que está fazendo uma reestruturação e que fecharia o centro. A reação foi muito grande e ontem [quarta-feira, 12] saiu uma comunicação da Secretaria Municipal de Assistência Social cancelando aquela notificação, mas pedindo uma série de novas informações.”

Para Lancellotti, é importante, acima dos números e de outras informações, levar em consideração os indivíduos:

“Não basta dizer ‘põe dez para cá’, ‘20 para lá’. Temos que saber quem são essas pessoas. A população de rua não são anjos e nem demônios, são pessoas. Que têm seus problemas e suas limitações.”

Especulação imobiliária

Agostinho Teixeira, que também apresenta o Alô Alô Brasil ao lado de Datena, questionou o padre se a especulação imobiliária estaria por trás do interesse do fechamento do Nùcleo de Convivência. “Essa área deste centro fica no Belenzinho e é uma área importante, valorizada”, disse Agostinho.

Em resposta ao radialista, o padre Júlio lembrou que a Campanha da Fraternidade da Igreja este ano é sobre moradia. Para o sacerdote, “a moradia é um dos problemas mais sérios hoje da realidade urbana de São Paulo e nas grandes capitais brasileiras”.

Lancellotti afirmou ainda que conversou recentemente com o prefeito Ricardo Nunes e disse a ele que “quem governa São Paulo é o mercado imobiliário, é a especulação imobiliária. Você vê o Plano Diretor, vê as autorizações que são conseguidas na Câmara, elas privilegiam a moradia dos grandes condomínios”.

Entenda o caso

A prefeitura de São Paulo anunciou no início de março que fecharia o Núcleo de Convivência São Martinho de Lima, que fica no Belenzinho, bairro da Zona Leste de São Paulo.

O órgão municipal alegou que está promovendo um “processo de requalificação da rede socioassistencial do município. Informou ainda que as pessoas que frequentam o espaço passariam a ser atendidas em um outro local e que não ficariam sem alimentação.

Na última sexta-feira (6), o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigar o fechamento do centro e pediu explicações à prefeitura sobre o tema.

Nesta quarta-feira (11), a prefeitura divulgou que não vai mais encerrar as atividades do núcleo e que haverá um “aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo centro”.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 08/03/2026 – Ato do Dia Internacional da Mulher ocupa a praia de Copacabana, na zona sul do Rio, pedindo o fim das violências contra as mulheres. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Entenda o que são “redpill” e outros termos de ódio contra mulheres
Brasília (DF), 25/02//2025 - Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP), parlamentares aliados e signatários, juntamente com representantes do Movimento Vida Além do Trabalho, durante coletiva à imprensa após protocolarem a PEC contra a Escala 6x1 . Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Câmara: Comissão de Direitos da Mulher elege primeira presidente trans
São Paulo, 03/03/2023, Padre Júlio Lancellotti na Paróquia de São Miguel Arcanjo, na Mooca, zona leste da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Padre Júlio diz que há conspiração contra trabalho da Pastoral de Rua
Edição:
Maria Claudia
padre Júlio José Luiz Datena Alô Alô Brasil Rádio Nacional Núcleo de Convivência São Martinho de Lima
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
12/03/2026 - O secretário de da Segurança Pública do Maranhão (SSP-MA), Maurício Ribeiro, foi exonerado do cargo na noite desta quarta-feira (11/3). Foto: SSP-MA/Divulgação
Direitos Humanos Maranhão: secretário de Segurança é exonerado após denúncia de assédio
qui, 12/03/2026 - 14:12
24/02/2026 - Alto volume de chuva em Peruíbe no estado de São Paulo. Foto: Frame/defesacivilsp/Instagram
Geral Litoral e região leste de SP têm alerta de perigo para chuvas intensas
qui, 12/03/2026 - 13:50
São Paulo (SP), 12/03/2026 - Programa Alô Alô Datena com participação do Padre Júlio Lancellotti. Foto: Rádio Nacional/Reprodução
Geral “Quem governa SP é o mercado imobiliário”, diz padre Júlio a Datena
qui, 12/03/2026 - 13:20
FILE PHOTO: Mojtaba Khamenei, the second son of Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, visits Hezbollah's office in Tehran, Iran, October 1, 2024. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY
Internacional Líder do Irã promete vingança e manter fechado Estreito de Ormuz
qui, 12/03/2026 - 12:55
Brasília - 25/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre o Crime Organizado para ouvir o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Justiça Classificação de facções como terroristas pelos EUA ameaça soberania
qui, 12/03/2026 - 12:47
Brasília (DF), 12/03/2026 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva sobre medidas para reduzir o impacto da oscilação do preço internacional do petróleo sobre o diesel no Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Lula zera imposto e subsidia diesel para conter alta do petróleo
qui, 12/03/2026 - 12:44
Ver mais seta para baixo