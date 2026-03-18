Rádio Nacional FM começa 2026 com recorde de audiência em Brasília

A Rádio Nacional FM 96,1 MHz de Brasília, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), iniciou 2026 com resultados históricos de audiência no Distrito Federal. Dados do Kantar IBOPE Media indicam que a emissora alcançou, no primeiro bimestre do ano, a maior participação de mercado (share) de toda a série histórica de medições, iniciada em 2010.

Em fevereiro de 2026, a Rádio Nacional FM 96,1 atingiu 2,27% de participação de audiência (share), a maior já alcançada em todos os anos anteriores. Em janeiro, a participação já havia sido recorde, de 2,19%.

O resultado é uma consolidação do crescimento que vem sendo registrado nos últimos anos. Em 2025, a Rádio Nacional FM de Brasília já havia batido o recorde de participação de mercado desde o início da série histórica, na época com uma média de 1,49% de share, porcentagem do total de ouvintes da praça.

A emissora mantém uma curva contínua de crescimento: os anos de 2023, 2024 e 2025 concentram três das quatro melhores performances da rádio nos últimos 15 anos, com participações de 1,36%, 1,42% e 1,49%, respectivamente.



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No primeiro bimestre de 2026, no período das 7h às 19h, a rádio registrou 4.263 ouvintes por minuto (OPM) em janeiro e 4.153 em fevereiro. Esse desempenho também é histórico, sendo o maior patamar de audiência média por minuto desde abril de 2020.

“Os números confirmam o fortalecimento da programação da emissora, reconhecida pela curadoria musical voltada à música brasileira, pela programação cultural e por conteúdos de qualidade, além de transmissões especiais e projetos dedicados à valorização da produção artística nacional”, diz Thiago Regotto, Gerente-Executivo de Rádios da EBC.

“Esse resultado mostra que a rádio pública tem um papel fundamental na promoção da cultura brasileira e no acesso da população a conteúdos de qualidade. O crescimento da audiência da Rádio Nacional FM em Brasília demonstra que a aposta em uma programação musical qualificada, diversa e comprometida com a valorização da nossa música tem encontrado cada vez mais ouvintes”, avalia a diretora de Conteúdo e Programação (Dicop) da EBC, Antonia Pellegrino.