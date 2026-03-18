logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Rádio Nacional FM começa 2026 com recorde de audiência em Brasília

Emissora teve maior participação no mercado da série histórica
TV Brasil
Publicado em 18/03/2026 - 15:21
Brasília
RIO DE JANEIRO (RJ), 08/11/2023 - Rádio Nacional transmite Botafogo x Cuiabá pela 33a rodada do Brasileirão Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Rádio Nacional FM 96,1 MHz de Brasília, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), iniciou 2026 com resultados históricos de audiência no Distrito Federal. Dados do Kantar IBOPE Media indicam que a emissora alcançou, no primeiro bimestre do ano, a maior participação de mercado (share) de toda a série histórica de medições, iniciada em 2010.

Em fevereiro de 2026, a Rádio Nacional FM 96,1 atingiu 2,27% de participação de audiência (share), a maior já alcançada em todos os anos anteriores. Em janeiro, a participação já havia sido recorde, de 2,19%.

O resultado é uma consolidação do crescimento que vem sendo registrado nos últimos anos. Em 2025, a Rádio Nacional FM de Brasília já havia batido o recorde de participação de mercado desde o início da série histórica, na época com uma média de 1,49% de share, porcentagem do total de ouvintes da praça.

A emissora mantém uma curva contínua de crescimento: os anos de 2023, 2024 e 2025 concentram três das quatro melhores performances da rádio nos últimos 15 anos, com participações de 1,36%, 1,42% e 1,49%, respectivamente.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

No primeiro bimestre de 2026, no período das 7h às 19h, a rádio registrou 4.263 ouvintes por minuto (OPM) em janeiro e 4.153 em fevereiro. Esse desempenho também é histórico, sendo o maior patamar de audiência média por minuto desde abril de 2020.

“Os números confirmam o fortalecimento da programação da emissora, reconhecida pela curadoria musical voltada à música brasileira, pela programação cultural e por conteúdos de qualidade, além de transmissões especiais e projetos dedicados à valorização da produção artística nacional”, diz Thiago Regotto, Gerente-Executivo de Rádios da EBC.

“Esse resultado mostra que a rádio pública tem um papel fundamental na promoção da cultura brasileira e no acesso da população a conteúdos de qualidade. O crescimento da audiência da Rádio Nacional FM em Brasília demonstra que a aposta em uma programação musical qualificada, diversa e comprometida com a valorização da nossa música tem encontrado cada vez mais ouvintes”, avalia a diretora de Conteúdo e Programação (Dicop) da EBC, Antonia Pellegrino.

Relacionadas
Brasília (DF) 18/03/2026 - A ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Macaé: ECA Digital mostra disposição, mas transformação não é imediata
Tia Eva (MS) é primeiro quilombo declarado tombado com a Portaria nº 135/2023 e inaugura novo Livro do Tombo. Comunidade Quilombola Tia Eva, em Campo Grande (MS). Foto: Iphan/MS
Tombamentos ajudam a proteger comunidades quilombolas
Uso contínuo de celular com a cabeça inclinada para baixo pode gerar problemas na cervical.
ECA Digital começa a valer nesta terça; confira principais pontos
Rádio Nacional Rádio Nacional em Brasília EBC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 31/07/2023 - Fachada do hotel Copacabana Palacena, praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Cultura Rio estreia no circuito internacional do Globo de Ouro nesta quarta
qua, 18/03/2026 - 15:51
RIO DE JANEIRO (RJ), 08/11/2023 - Rádio Nacional transmite Botafogo x Cuiabá pela 33a rodada do Brasileirão Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Rádio Nacional FM começa 2026 com recorde de audiência em Brasília
qua, 18/03/2026 - 15:21
Brasília (DF), 18/03/2026 - A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) divulgou nesta quarta-feira (18) a relação com os selecionados na terceira edição do Programa CPLP Audiovisual (PAV III). No Brasil, a iniciativa é realizada graças à parceria entre o Ministério da Cultura (MinC), por meio da Secretaria do Audiovisual (SAV), e a TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O anúncio foi feito em evento realizado na sede da CPLP. Foto: CPLP/Divulgação
Cultura Projetos brasileiros são selecionados no Programa CPLP Audiovisual
qua, 18/03/2026 - 15:15
Brasília (DF), 18/03/2026 - A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo. Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. Frame: TV Brasil
Geral TV Brasil Internacional lança boletim jornalístico ‘Conecta Brasil’
qua, 18/03/2026 - 15:06
Brasília (DF) 12/04/2024 - Investimento significa melhoria da infraestrutura e desenvolvimento do país”, diz Renan Filho, em assinatura de ordem de serviço na Serra das Araras Obra histórica irá garantir a duplicação de trecho sinuoso da BR-116, entre Rio e São Paulo: R$ 1,5 bilhão para aumentar segurança nos dois sentidos da via Foto: Márcio Ferreira/MT
Economia Governo quer barrar empresas que descumprirem tabela de frete mínimo
qua, 18/03/2026 - 14:48
como vídeos e comentários postados na internet podem influenciar os interesses e comportamentos individuais
Direitos Humanos Participação de famílias é desafio do ECA Digital, dizem especialistas
qua, 18/03/2026 - 14:38
Ver mais seta para baixo