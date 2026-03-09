logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Robô cozinheiro com IA vence prêmio internacional de robótica

Invenção pode preparar milhares de refeições por dia
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil*
Publicado em 09/03/2026 - 13:30
Hannover - Alemanha
03/03/2026 - Robô cozinheiro com IA vence prêmio internacional de robótica. Foto: GoodBytz/Divulgação
© GoodBytz/Divulgação

Avanços recentes da robótica e da inteligência artificial (IA) estão trazendo ao mundo invenções a aplicações que pareciam impossíveis até pouco tempo atrás. Prova disso é que uma cozinha robô venceu o Robotics Award 2026, prêmio internacional de robótica, entregue em Hannover, na Alemanha.

A criação da empresa GoodBytz, sediada em Hamburgo, também na Alemanha, precisa de apenas uma ajuda do ser humano: abastecê-la com ingredientes frescos e semipreparados e escolher qual prato fazer, em um menu eletrônico. Feito isso, o robô cozinheiro lança mão da potencialidade da robótica e da IA para preparar diversos tipos de refeições.

O robô separa os alimentos em panelas, calcula o tempo e temperatura de cocção, mexe a comida nas diversas panelas para melhor cozimento, serve pratos e, não menos importante, lava a louça final. O sistema automático de cozinha foi criado em 2021

 

.
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Feira internacional de tecnologia

A premiação foi no fim de fevereiro, em um evento que antecipou novidades da Hannover Messe, maior feira de tecnologia industrial do mundo, que ocorrerá de 20 a 24 de abril em Hannover, cidade de cerca de 550 mil habitantes no norte da Alemanha.

O Brasil será país homenageado na edição deste ano, que além de robôs e IA, apresentará tecnologias de digitalização, automação, descarbonização e energia limpa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chanceler (chefe de governo) da Alemanha, Friedrich Merz, confirmaram presença na Hannover Messe.

Além de restaurantes

Na cerimônia de premiação, o cofundador e CEO (diretor-executivo) da GoodBytz, Hendrik Susemihl, explicou que o robô cozinheiro foi pensando não apenas para restaurantes.

“Quando pensamos em robótica e comida, pensamos muito em infraestrutura. Então, eu não penso apenas em restaurantes. Penso em hospitais, universidades e infraestrutura militar...”, citou.

Para Hendrik Susemihl, a invenção ajuda a superar gargalos da indústria de alimentação. “É uma indústria extremamente dependente de trabalho humano. Todos nós já experimentamos restaurantes fechando, falta de mão de obra e também problemas de qualidade”, justifica.

“Em 2026 temos robôs cozinhando para humanos, o que é realmente ótimo”, avalia.

Surgimento da ideia

Em conversa com a Agência Brasil logo após a conquista da premiação, o CEO da GoodBytz contou que a ideia de um robô cozinheiro surgiu de uma “história muito pessoal”.

Robô cozinheiro - GoodBytz/ Divulgação e HANNOVER MESSE/ Divulgação

“Meu pai sofreu um ataque cardíaco muito severo, e minha esposa e eu ficamos muito interessados em alimentação saudável e também em ensiná-lo como isso muda a vida dele e a saúde”, relembrou o diretor, que também é cofundador da Neura Robotics, empresa de robôs humanoides.

Hendrik Susemihl contou que achou complicado algumas vezes “sair e encontrar algo decente e saudável para comer”.

Ele diz que isso o fez se perguntar porque a indústria de refeições funciona da mesma forma que décadas atrás e não evoluiu como outras áreas manufatureiras.

“Por que não construir um produto que realmente possa fazer coisas recém-cozidas se tornarem massivamente adaptáveis, escaláveis, e usar robótica e IA exatamente para fazer isso?”, indagou.

Próximos anos

Perguntando sobre o que espera do robô cozinheiro nos próximos cinco e dez anos, Hendrik Susemihl disse acreditar que será “bastante normal” que a automação seja parte do cotidiano das pessoas, não apenas nos serviços de alimentação.

“As pessoas agora, claro, estão um pouco assustadas com a mudança do quadro, porque por décadas as pessoas cozinharam manualmente, e o ofício de um chef é algo muito estabelecido também na nossa cultura”, admitiu.

Mas ele apresenta nichos que podem ser ocupados pelas cozinhas inteligentes.

“Onde é muito difícil encontrar pessoas ou onde simplesmente é caro demais servir, por exemplo, 50 pessoas em uma empresa que não fica perto de um centro da cidade”, diz.

O especialista em robótica considera que atualmente há uma separação entre gastronomia premium e consumo básico de alimentos.

“O consumo básico, infelizmente, é muitas vezes de qualidade muito baixa”, diz.

“É isso que estamos mirando com robótica, simplesmente elevar muito isso, tornar refeições muito boas acessíveis para todos por preços justos”, sustenta.

Hoje em dia, entre os clientes da empresa estão o Exército dos Estados Unidos; a multinacional francesa de alimentação coletiva Sodexo; a rede de supermercados alemã Edeka; e o grupo europeu Transgourmet, de entrega de alimentos.

*O repórter viajou a convite da Deutsche Messe AG, organizadora da Hannover Messe.

Relacionadas
CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação
Associação alerta para riscos após alteração nas regras de trânsito
09/03/2026 - Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio. Foto: Corpo de Bombeiros RJ/ Divulgação
Incêndio de grandes proporções atinge galpão no Rio
São Paulo (SP), 05/03/2026 - Abertura do Festival SESI de Educação e Campeonato Nacional de Robótica, no prédio da Bienal de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Festival SESI de Educação leva campeonato de robótica para São Paulo
Edição:
Aline Leal
IA robô Robotics Award GoodBytz tecnologia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília/DF, 19/01/2024, Golpes feitos pelo telefone celular. Crime cibernético, Fake news, cyber crime, golpe, fraude, Fraude bancária. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Direitos Humanos Conteúdos violentos contra a mulher viralizam na internet; saiba mais
seg, 09/03/2026 - 15:23
crespo, são paulo, futebol
Esportes São Paulo anuncia demissão do técnico Hernán Crespo
seg, 09/03/2026 - 15:16
01/03/2026 - Juiz de Fora(MG) - Bairro Três Moinhos, um dos mais afetados pelas fortes chuvas com deslizamentos, desmoronamentos e desalojados. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil
Geral Governo libera R$ 7,3 mil para famílias atingidas por chuvas em MG
seg, 09/03/2026 - 15:05
Brasília (DF), 01/01/2023 - Ministro do STF, Alexandre de Moraes, Senhora Viviane Barci de Moraes. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Justiça Escritório ligado à família de Moraes afirma que não atuou no STF
seg, 09/03/2026 - 14:58
palmeiras, novorizontino, campeonato paulista
Esportes Nove equipes garantem títulos estaduais pelo Brasil
seg, 09/03/2026 - 14:44
Brasília (DF), 06/03/2026 - Apresentador Datena durante entrevista com o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, para o programa Na Mesa com Datena. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Geral TV Brasil: Na Mesa com Datena estreia nesta terça com Geraldo Alckmin
seg, 09/03/2026 - 14:20
Ver mais seta para baixo