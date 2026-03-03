logo ebc
logo Agência Brasil
Direitos Humanos

Segundo envolvido em estupro coletivo se entrega no Rio

A 12ª DP em Copabana conduz as investigações
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 03/03/2026 - 13:50
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2025 - Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro - PCRJ. Foto: PCRJ/Divulgação
© PCRJ/Divulgação

Um segundo envolvido no estupro coletivo de uma adolescente, de 17 anos, em Copacabana, na zona Sul do Rio, apresentou-se à polícia no início da tarde desta terça-feira (3). Ele está na 10ª Delegacia de Polícia (DP), em Botafogo, e deve ser levado para a 12ª DP, em Copacabana, que é responsável pelas investigações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, este segundo envolvido também tomou a decisão depois do intenso trabalho de investigação conduzido pela 12ª DP (Copacabana), que identificou quatro maiores de 18 anos e 19 anos e um menor de 17 anos envolvidos no crime. Hoje mais cedo um outro envolvido já tinha se entregado na 12ª DP. Os dois que estão presos têm 19 anos.

A delegacia de Copacabana indiciou os cinco no dia 27 de fevereiro. “Eles responderão pelo crime de estupro, e o menor responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime”, informou a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, por meio de uma mensagem, a vítima foi convidada por um aluno da sua escola para ir à casa de um amigo. Quando chegaram ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi recusado imediatamente pela jovem. “No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela”, informou a secretaria.

Relacionadas
12ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro
Indiciado por estupro coletivo no Rio se apresenta à polícia e é preso
12ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro
Jovens indiciados por estupro coletivo no Rio estão foragidos
violencia_contra_mulher.jpg
Estupro de vulnerável representa 75% dos casos em SP
Edição:
Talita Cavalcante
estupro coletivo Rio de Janeiro Copacabana Botafogo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 12/08/2025 - O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante o lançamento da campanha de comunicação “Espelhos: sobre a inserção de jovens no mercado de trabalho”. A campanha tem como objetivo desconstruir estereótipos sobre juventude e trabalho. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Economia Governo pode enviar projeto com urgência se escala 6x1 não avançar
ter, 03/03/2026 - 15:00
FILE PHOTO: Elon Musk, CEO of SpaceX and Tesla and owner of X looks on during the Milken Conference 2024 Global Conference Sessions at the Beverly Hilton in Beverly Hills, California, U.S., May 6, 2024. REUTERS/David Swanson//File Photo
Justiça PGR defende arquivamento de inquérito contra Elon Musk
ter, 03/03/2026 - 14:51
Rodrygo durante partida do Real Madrid contra o Atlético de Madri pela Supercopa da Espanha 08/01/2026 REUTERS/Stringer
Esportes Rodrygo está fora da Copa do Mundo devido à lesão no ligamento cruzado
ter, 03/03/2026 - 14:42
03.03.2026. São Paulo (SP) - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante lançamento do Meu SUS Digital para jogos e apostas no Hospital Sírio Libanês. Fotos: Rafael Nascimento/MS
Saúde SUS inicia teleatendimento gratuito para quem tem compulsão por bets
ter, 03/03/2026 - 14:22
24.08.03 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Judô por equipe - Brasil enfrenta conquista a medalha de bronze. - Foto: Miriam Jeske/COB
Esportes Feira de Intercâmbio, em SP, conta com programa de bolsas para atletas
ter, 03/03/2026 - 14:19
01/03/2026 - Dezenas mortos em ataque israelense à escola do Irã, segundo relatos da mídia estatal. Foto: Frame/Reuters - Proibido Reprodução
Internacional ONU pede proteção de civis e apuração rápida de ataque a escola no Irã
ter, 03/03/2026 - 13:52
Ver mais seta para baixo