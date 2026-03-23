logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Semana começa com alerta laranja de chuvas intensas em 17 estados

O alerta laranja significa situação meteorológica perigosa
Bruno Bocchini – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/03/2026 - 06:45
São Paulo
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para chuvas intensas que deverão atingir partes de 17 estados no início desta semana. O alerta laranja é o grau intermediário dentre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

Os territórios dos três estados da região Sul do país, com exceção da faixa litorânea, deverão ser impactados pelas precipitações causadas por uma frente fria. As chuvas deverão atingir apenas uma pequena porção da parte sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. 

Na Região Norte, o estado do Acre (todo o território), Amazonas (com exceção da parte norte), Rondônia (apenas na porção norte) e Pará (metade sul do estado) também estão incluídos no alerta laranja para chuvas intensas. 

Na Região Nordeste, Maranhão (com exceção da porção norte), Bahia (norte e oeste) e Piauí (com exceção de uma faixa ao leste), também deverão ser impactados pelas chuvas no início desta semana. 

Já na Região Centro Oeste, Tocantins (todo território), Mato Grosso (porção norte), e Goiás (uma pequena faixa ao norte) estão incluídos no alerta laranja.

E, no Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo, serão impactados em uma pequena porção do norte dos estados. 

De acordo com o Inmet, o alerta laranja significa situação meteorológica perigosa. A recomendação é para que as pessoas se mantenham vigilantes e informem-se regularmente sobre as condições meteorológicas previstas.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 01/11/2025 – Parente das vitimas da operação contenção chegando ao Instituto médico legal (IML) pra fazerem reconhecimento dos corpos. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Rio terá banco genético para ajudar na identificação de desaparecidos
São Paulo (SP), 21/03/2026 - Juca de Oliveira - 26° Prêmio da Música Brasileira 2015, no Theatro Municipal, no Centro do Rio de Janeiro/RJ. (10/06/15) Foto: Roberto Filho/Divulgacão
Ator e diretor teatral Juca de Oliveira morre, aos 91 anos, em SP
Juiz de Fora (MG), 19/03/2026 - Gilvan Leal Luzia, 55 anos, no colchão em que está dormindo em sua casa no bairro Três Moinhos, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas. Um mês depois dos deslizamentos e alagamentos que causaram a morte de mais de 70 pessoas em Juiz de Fora, além de deixar milhares de pessoas desabrigadas. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Morador de Juiz de Fora vive entre escombros de casa atingida por lama
Edição:
Érica Santana
Inmet clima tempo chuvas intensas alerta laranja
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Interrogatório do ex-vereador Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Justiça Após 5 anos, tem início nesta segunda julgamento do Caso Henry Borel
seg, 23/03/2026 - 07:17
Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Economia Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4
seg, 23/03/2026 - 07:02
Logo da Agência Brasil
Internacional Piloto e copiloto morrem em colisão em aeroporto de Nova York
seg, 23/03/2026 - 06:58
Rio de Janeiro (RJ) 22/03/2024 – Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Semana começa com alerta laranja de chuvas intensas em 17 estados
seg, 23/03/2026 - 06:45
16/03/2026 - Imposto de Renda 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Declaração do Imposto de Renda 2026 já pode ser enviada
seg, 23/03/2026 - 06:31
Campo Grande (MS), 22/03/2026 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (c) durante o Inicio da plenária das atividades da reunião da COP15 biodiversidade Brasil-Pantanal Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Meio Ambiente Lula cria unidades de conservação e anuncia prioridades para COP15
seg, 23/03/2026 - 06:14
Ver mais seta para baixo