SP: polícia desarticula grupo que roubava medicamentos de alto custo

Três pessoas foram presas até o momento

A Polícia Civil de São Paulo cumpre, nesta terça-feira (31), nove mandados de apreensão contra uma organização criminosa que roubava medicamentos de alto custo em farmácias na capital paulista. Também foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão. Até o momento, três envolvidos foram presos.

A partir da prisão em flagrante de um dos integrantes da quadrilha, a investigação conseguiu analisar o celular do suspeito. Os policiais encontraram conversas, grupos de mensagens, imagens e vídeos, que revelaram um esquema organizado.

Os suspeitos operavam com divisão de tarefas, planejamento prévio de roubos e estratégias para comercializar os medicamentos furtados. À medida que as diligências prosseguiram, os investigadores descobriram novos membros da quadrilha, apontados por vítimas e ligados entre si por dados telemáticos e pelo cruzamento de informações.

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Os casos foram registrados no 42º Distrito Policial, no Parque São Lucas. As buscas prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e intensificar a investigação sobre as atividades do grupo criminoso, inclusive a rede de distribuição dos medicamentos roubados.

*Estagiário da Agência Brasil sob supervisão de Odair Braz Junior.