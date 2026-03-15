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TV Brasil estreia animação infantil Portão Mágico nesta segunda-feira

Nova atração será durante a faixa TV Brasil Animada, às 8h30
EBC
Publicado em 15/03/2026 - 14:47
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 12/03/2026 - TV Brasil estreia animação infantil Portão Mágico na faixa TV Brasil Animada. Frame: TV Brasil
© TV Brasil

A animação infantil Portão Mágico vai estrear na TV Brasil nesta segunda-feira (16), às 8h30, na faixa TV Brasil Animada. O desenho é fruto do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav TVs Públicas), e é dirigido por Leonardo Silva.

Ao longo de 15 episódios, exibidos de segunda a sábado na faixa infantil da TV Brasil, a obra apresenta uma turma de amigos de diferentes regiões do país que, ao descobrirem o Portão Mágico, são transportados para um mundo de fantasias, onde todas as questões podem ser resolvidas.

A animação Portão Mágico é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do Prodav TVs Públicas, que reforça a diversidade regional do Brasil.

TV Brasil é a emissora nacional com a maior programação na TV aberta voltada à garotada. Com mais de cinco horas diárias de conteúdo na grade, a TV Brasil Animada é transmitida gratuitamente para todo o país por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Referência na exibição de conteúdos de qualidade para essa faixa etária, o canal público é uma das principais janelas para animações nacionais e produções infantis e infantojuvenis.

Prova disso é que, recentemente, com a divulgação dos resultados da chamada pública Seleção TV Brasil, as linhas dedicadas à infância e à pré-adolescência receberam o maior investimento do certame, um total de R$32 milhões, via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/Ancine).

Sobre o Prodav

O Prodav é uma parceria entre a Agência Nacional do Cinema (Ancine), o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para incentivar a produção regional e independente.

A proposta é ofertar esse conteúdo para as emissoras públicas de televisão. A EBC distribui o material ao disponibilizar as obras para todos os canais de televisão do campo público que aderirem ao projeto. Atualmente, a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) conta com 165 emissoras de TV parceiras em 2537 municípios brasileiros.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Portão Mágico ─ segunda a sábado, a partir das 08h30, na TV Brasil

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