TV Brasil Internacional lança boletim jornalístico ‘Conecta Brasil’

Programa é voltado para brasileiros que vivem no exterior
Publicado em 18/03/2026 - 15:06
Brasília (DF), 18/03/2026 - A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo. Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior.
A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo.

Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. A atração vai ao ar nas sextas-feiras, às 12h30, no horário de Brasília (DF).

Com uma linguagem clara, dinâmica e acessível, o Conecta Brasil reúne informação, serviço e histórias humanas. A cada edição, o público acompanha os acontecimentos internacionais mais relevantes, decisões de governos que afetam brasileiros fora do país, orientações consulares, alertas importantes e curiosidades que aproximam culturas.

Além da análise dos fatos, o programa também abre espaço para relatos de brasileiros pelo mundo, histórias inspiradoras e suas conquistas no exterior, mostrando como o Brasil está presente em diferentes cantos do planeta.

Os episódios do programa também ficam disponíveis no YouTube.  Na primeira edição, que foi ao ar na sexta-feira (13), a produção analisou os conflitos no Oriente Médio e seus impactos para a população brasileira residente na região.

Conecta Brasil - Toda sexta-feira, às 12h30 (horário de Brasília), na TV Brasil Internacional.

Sobre a TV Brasil Internacional 

A TV Brasil Internacional é o canal de televisão da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) voltado para os brasileiros que moram no exterior, valorizando a identidade nacional e a nossa cultura pelo mundo.

Atualmente, conta com audiência em cerca de 80 países, sendo uma janela aberta para a cultura e a informação, promovendo a conexão com o país por meio de uma programação diversificada que valoriza o Brasil e suas histórias para todos os públicos. 

As atrações da emissora são selecionadas e organizadas em cinco faixas de programação que se alternam ao longo do dia para atender aos diferentes fusos horários no mundo.

O canal público também está disponível gratuitamente no site tvbrasilinternacional.ebc.com.br, no YouTube @tvbrasilinternacional e app TV Brasil Internacional, disponível para Android e iOS. 

Brasília (DF), 18/03/2026 - A TV Brasil Internacional lançou neste mês de março o Conecta Brasil, boletim jornalístico voltado para brasileiros que vivem, trabalham ou circulam pelo mundo. Apresentado pela jornalista Sthefanny Loredo, o programa faz um giro pelas principais notícias globais que impactam diretamente a vida da comunidade brasileira no exterior. Frame: TV Brasil
Geral TV Brasil Internacional lança boletim jornalístico ‘Conecta Brasil’
qua, 18/03/2026 - 15:06
