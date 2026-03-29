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Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena

Agência Brasil
Publicado em 29/03/2026 - 13:32
São Paulo
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma única aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (28). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 37.983.331.

Os números sorteados foram: 06 -14 -18 - 29 - 30 - 44

Quarenta e cinco apostas acertaram cinco números e cada uma delas recebe R$ 48.264.

Já a quadra teve 3.814 apostas vencedoras, que recebem prêmio de R$ 938, cada.

Apostas

O próximo concurso ocorre no dia 31 de março e a estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Denise Griesinger
Loterias Caixa Mega-Sena
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