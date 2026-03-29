Geral
Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena
Agência Brasil
Publicado em 29/03/2026 - 13:32
São Paulo
Versão em áudio
Uma única aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.990 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (28). O ganhador vai levar o prêmio de R$ 37.983.331.
Os números sorteados foram: 06 -14 -18 - 29 - 30 - 44
Quarenta e cinco apostas acertaram cinco números e cada uma delas recebe R$ 48.264.
Já a quadra teve 3.814 apostas vencedoras, que recebem prêmio de R$ 938, cada.
Apostas
O próximo concurso ocorre no dia 31 de março e a estimativa do prêmio é de R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia 31, em qualquer casa lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Internacional Irã diz que está pronto para responder a ataque terrestre dos EUA
dom, 29/03/2026 - 14:40
Esportes Antonelli vence GP do Japão de F1 e assume liderança do campeonato
dom, 29/03/2026 - 14:21
Educação Plataforma do MEC facilita volta de jovens e adultos ao ensino público
dom, 29/03/2026 - 14:12
Internacional Paquistão recebe potências regionais para conversas sobre Irã
dom, 29/03/2026 - 14:01
Geral Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 37 milhões da Mega-Sena
dom, 29/03/2026 - 13:32
Direitos Humanos ECA digital e julgamento nos EUA contribuem para internet mais segura
dom, 29/03/2026 - 13:15