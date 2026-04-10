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Aeroporto de Congonhas opera sem atrasos nesta sexta-feira

Pousos e decolagens acontecem normalmente
Agencia Brasil​
Publicado em 10/04/2026 - 10:36
São Paulo
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Avião da Latam Airlines decola do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Após a pane técnica que atingiu o centro de controle do Aeroporto de Congonhas ontem, nesta sexta-feira (10) os pousos e decolagens acontecem normalmente, segundo informações da assessoria de imprensa.

A situação também está normalizada nesta manhã nos Aeroportos de Guarulhos e Viracopos, ambos também em São Paulo.

Em entrevista nesta manhã ao Programa Alô Alô Brasil, com José Luiz Datena, o presidente da Agência Nacional de Aviação (Anac), Tiago Chagas, detalhou o problema que atingiu o aeroporto nessa quinta (9).

“O que aconteceu ontem foi um caso pontual. Não houve pane elétrica, não houve pane do sistema. O que aconteceu foi um princípio de fumaça que se iniciou fora do prédio onde ficam os controladores de voo do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DCEA)”.

Segundo Chagas, o surgimento da fumaça fez com que o prédio tivesse de ser evacuado:

“Como houve essa fumaça lá fora e o prédio do DCEA é refrigerado, houve o risco de essa fumaça entrar no prédio e prejudicar os servidores que estão naquele ambiente fechado. O DCEA recomendou a evacuação do prédio até que se averiguasse a origem da fumaça”.

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Chagas conta ainda que o edifício foi evacuado durante 30 minutos e “se verificou que não havia nenhum problema. Depois disso, os controladores voltaram às suas estações de trabalho e as operações voltaram a funcionar normalmente”.

A paralisação dos serviços em Congonhas geraram um efeito cascata que fez com que tivessem de ser também paralisados voos no Aeroporto Internacional de Guarulhos e Viracopos (Campinas), o que provocou um “caos aéreo”, como disse o presidente da Anac.

“Temos certeza que hoje, ao longo do dia, os voos vão voltar à sua normalidade”, afirmou Chagas.

O presidente da Anac contou ainda que devido ao problema em Congonhas, houve 48% dos voos com atrasos superiores a 30 minutos, além de cancelamentos, no aeroporto paulistano. Nacionalmente, os atrasos “foram em torno de 30%”.

Com a paralisação de Congonhas, o funcionamento do aeroporto nessa quinta foi estendido em 1 hora como tentativa de diminuir os efeitos dos atrasos.

 

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Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas
Edição:
Valéria Aguiar
Aeroporto de Congonhas Viracopos voos decolagens DCEA
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