logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Após pane, Aeroporto de Congonhas vai operar até meia-noite

Medida foi solicitada pelas empresas aéreas
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 22:07
São Paulo
São Paulo (SP) 11/12/2025 . Movimento nas salas de embarque do Aeroporto de Congonhas. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Aena, concessionária que opera o Aeroporto de Congonhas, informou que irá operar até meia-noite desta quinta-feira (9).

A medida foi adotada após uma pane técnica na manhã de hoje ter provocado o cancelamento de pousos e decolagens no aeroporto, localizado na zona sul de São Paulo. O problema ocorreu entre as 8h58 e 10h09 no Centro de Controle do Espaço Aéreo. 

A ampliação do horário de operações foi autorizado pelo Departamento de Controle do Tráfego Aéreo (DECEA), atendendo pedido das companhias aéreas e como forma de reduzir o impacto nos atrasos e cancelamentos de voos.

Durante todo o dia, ao menos 30 voos foram impactados.

A falha deixou inoperantes, além de Congonhas, os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e o Campo de Marte.

 

Relacionadas
São Paulo (SP) 11/12/2025 . Movimento nas salas de embarque do Aeroporto de Congonhas. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Pane técnica cancela pousos e decolagens no Aeroporto de Congonhas
Edição:
Carolina Pimentel
Aeroporto de Congonhas pane técnica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 11/12/2025 . Movimento nas salas de embarque do Aeroporto de Congonhas. Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Após pane, Aeroporto de Congonhas vai operar até meia-noite
qui, 09/04/2026 - 22:07
Mega-Sena, loterias, lotéricas
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões
qui, 09/04/2026 - 21:32
Brasília (DF), 09/04/2026- Marcha de indígenas de todo país que participam do Acampamento Terra Livre - ATL 2026. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Direitos Humanos Em carta, indígenas veem avanços, mas cobram demarcações e proteção
qui, 09/04/2026 - 21:24
Rio de Janeiro (RJ), 09/04/2025 - Inauguração da exposição Arquitetura em Cena: O MIS Copa antes da imagem e do som, no Museu da Imagem e do Som - MIS, na Avenida Atlântica. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Museu da Imagem e do Som no Rio faz primeira exposição
qui, 09/04/2026 - 21:00
O Porto de Santos responde por quase 30% da balança comercial do país. Importação, exportação, balança comercial, porto, navio, container, comércio exterior - Foto: Divulgação/Porto de Santos
Economia Porto de Santos prioriza desembarque de caminhões com gasolina
qui, 09/04/2026 - 20:38
Rio de Janeiro (RJ), 09/04/2026 – Professores e profissionais das redes públicas municipal e estadual de ensino realizam greve com paralisação de 24 horas e protesto. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Professores estaduais e municipais do Rio fazem paralisação de 24h
qui, 09/04/2026 - 20:36
Ver mais seta para baixo