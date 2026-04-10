Geral
Após pane, Aeroporto de Congonhas vai operar até meia-noite
Medida foi solicitada pelas empresas aéreas
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 22:07
São Paulo
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A Aena, concessionária que opera o Aeroporto de Congonhas, informou que irá operar até meia-noite desta quinta-feira (9).
A medida foi adotada após uma pane técnica na manhã de hoje ter provocado o cancelamento de pousos e decolagens no aeroporto, localizado na zona sul de São Paulo. O problema ocorreu entre as 8h58 e 10h09 no Centro de Controle do Espaço Aéreo.
A ampliação do horário de operações foi autorizado pelo Departamento de Controle do Tráfego Aéreo (DECEA), atendendo pedido das companhias aéreas e como forma de reduzir o impacto nos atrasos e cancelamentos de voos.
Durante todo o dia, ao menos 30 voos foram impactados.
A falha deixou inoperantes, além de Congonhas, os aeroportos de Guarulhos, Viracopos e o Campo de Marte.
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