logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Apostador de Curitiba ganha prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena

Números sorteados são: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58
Agência Brasil
Publicado em 30/04/2026 - 21:47
Brasília
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

Um único apostador de Curitiba acertou as seis dezenas do concurso 3.002 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (30), e levou o prêmio principal de R$ 127.017.606,25. 

Os números sorteados são: 04 - 27 - 51 - 52 - 54 - 58

A aposta simples de sete números foi feita na Lotérica Anchieta, que fica no bairro Bigorrilho, na capital paranaense. 

  • 113 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.683,44 cada
  • 6.556 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 985,39 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apostas

Para o próximo concurso, o prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábao (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Apostador de Curitiba ganha prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena
qui, 30/04/2026 - 21:47
Brasília (DF), 30/04/2026 - Pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o dia do trabalhador. Frame Canal GOV
Política Lula anuncia novo Desenrola para a próxima semana com até 20% do FGTS
qui, 30/04/2026 - 21:11
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras bate novo recorde na produção de barris de petróleo e gás
qui, 30/04/2026 - 20:57
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora
Economia Receita lança painel com dados de todas as empresas do país
qui, 30/04/2026 - 20:24
Presidente da Fifa Gianni Infantino em evento do 76º Congresso da entidade 29 de abril de 2026 REUTERS/Jennifer Gauthier
Esportes Presidente da Fifa afirma que Irã disputará Copa do Mundo
qui, 30/04/2026 - 20:12
Rio de Janeiro (RJ), 23/03/2026 – A mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros e advogados de defesa durante Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da capital fluminense. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Justiça decide incluir testemunha em julgamento do caso Henry Borel
qui, 30/04/2026 - 19:56
Ver mais seta para baixo