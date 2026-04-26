Geral
Bombeiros do RJ realizaram mais de 8 mil salvamentos no mar em 2026
Muitas ocorrências envolviam comportamentos arriscados de banhistas
Alana Gandra - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/04/2026 - 18:20
Rio de Janeiro
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O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) divulgou neste domingo (26) que realizou 8.255 salvamentos no mar nos quatro primeiros meses deste ano.
Os guarda-vidas resgataram banhistas que se encontravam em situação de risco, muitas delas envolvendo correntes de retorno e áreas impróprias para banho.
O número é menor do que no ano passado. Em 2025, somente entre janeiro e 22 de fevereiro, a corporação efetuou quase 8.500 salvamentos marítimos nas praias fluminenses.
Diante do elevado número de ocorrências, o CBMERJ reforça a importância da prevenção e da atenção às orientações de segurança para evitar afogamentos:
- respeitar a sinalização nas praias, evitando entrar no mar em locais com bandeira vermelha;
- procurar sempre nadar próximo aos postos de guarda-vidas e em áreas indicadas como seguras;
- evitar o consumo de bebidas alcoólicas antes de entrar na água;
- ficar atento às chamadas correntes de retorno, que costumam puxar o banhista para o alto-mar.
- evitar nadar próximo a pedras, costões e outras estruturas onde há risco de impacto devido à força da correnteza.
- não nadar à noite, pela dificuldade de se identificar ondas fortes, rochas submersas e animais marinhos.
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