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Casal é preso com canetas emagrecedoras e anabolizantes do Paraguai

Polícia Civil do Rio interceptou ônibus com contrabando
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/04/2026 - 06:59
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 04/03/2026 – Viatura da Polícia Civil. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro interceptou um ônibus que vinha do Paraguai com contrabando de canetas emagrecedoras e anabolizantes nessa segunda-feira (13), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O veículo vinha sendo monitorado por suspeita de transportar material ilegal. No momento da abordagem, havia 42 passageiros no ônibus, que foram conduzidos à Cidade da Polícia. A ação é da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial em conjunto com a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil.

Um casal que embarcou em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi preso em flagrante, com grande quantidade de produtos de origem paraguaia colocados à venda irregularmente no território nacional, como anabolizantes e mil frascos de canetas emagrecedoras, contendo a substância tirzepatida, sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

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Além disso, grande quantidade de eletrônicos também foi apreendida. Todo o material está sendo contabilizado e será analisado, a fim de subsidiar as investigações em andamento, que visam a identificar outros envolvidos na cadeia de importação e distribuição das canetas emagrecedoras e anabolizantes de venda e uso proibido no Brasil.
 

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Edição:
Talita Cavalcante
polícia civil Rio de Janeiro canetas emagrecedoras
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