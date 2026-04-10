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Cefet Rio abre inscrições para professor, com salários até R$ 13 mil

Interessados podem se candidatar até dia 20 de abril para 22 vagas
Da Agência Brasil - Rio de Janeiro
Publicado em 10/04/2026 - 07:30
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet Rio) está com inscrições abertas até o dia 20 deste mês, para preencher 22 vagas de professor do quadro permanente da instituição de ensino, em regime de dedicação exclusiva. 

Os interessados devem se candidatar por meio do Portal do Candidato, disponível no link processoseletivo.cefet-rj.br.

A taxa de inscrição é de R$ 120. Quem tiver direito à isenção do pagamento deve solicitar o benefício até esta sexta-feira, (10). 

De acordo com o edital, as vagas estão distribuídas entre as seguintes unidades da instituição: Maracanã (10), Angra dos Reis (2), Itaguaí (1), Nova Friburgo (1), Petrópolis (1), Maria da Graça (4) e Valença (3).

As oportunidades contemplam, entre outras áreas, a de automação industrial, ciência da computação, contabilidade, física, além de diversas modalidades de Engenharia. A seleção ocorrerá em três etapas: prova escrita, prova de aula e análise de títulos.

O resultado final do processo seletivo está previsto para o dia 2 de julho. A remuneração dos profissionais convocados pode chegar a R$ 13.753,96, além de benefícios.

 

Edição:
Talita Cavalcante
Educação Rio de Janeiro Concurso
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