logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Chuva forte impacta cerca de 700 famílias na região de Sorocaba

Previsão da Defesa Civil é de tempo firme no estado nesta segunda
Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/04/2026 - 11:41
São Paulo
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Chuva forte no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

As cidades da região de Sorocaba, no interior de São Paulo, foram impactadas por chuva forte no fim de semana. As mais atingidas foram Ibiúna e Piedade, onde houve desabrigados após registro de ventos intensos.

Segundo a Defesa Civil estadual de São Paulo, 653 famílias foram impactadas em Ibiúna, e mais 50, em Piedade. Foram distribuídos kits de limpeza e higiene, cestas básicas e outros itens para as necessidades pessoais.

Tempo firme 

Nesta segunda-feira (20), a Defesa Civil paulista confirmou previsão de tempo firme no estado. Ao longo do dia, as temperaturas tendem a subir, sob influência de um sistema de alta pressão. 

As cidades da faixa leste de São Paulo terão temperaturas máximas entre 25°C e 30°C. No restante dos municípios do Estado, as máximas ficarão entre 28°C e 35°C.

No interior, há previsão de queda de umidade, com valores inferiores a 30% em algumas áreas.

As regiões de  Barretos, Ribeirão Preto, Campinas e Araraquara, têm possibilidade de índices de umidade relativa do ar abaixo de 20%. O litoral terá condições mais amenas em todo o período.

Relacionadas
São Paulo- 19.04.2026 - Ailton Krenak é homenageado com enorme empena em São Paulo. O mural está instalado no Vale do Anhangabaú . Foto: Ignacio Aronovich.
Ailton Krenak é homenageado com mural em edifício de São Paulo
Belém- 20/04/2026 - Belém decreta estado de emergência após 26 horas de chuva intensa. Foto: Agência Pará.
Inmet alerta para chuvas intensas em estados do Norte e Nordeste
Belém- 20/04/2026 - Belém decreta estado de emergência após 26 horas de chuva intensa. Foto: Agência Pará.
Belém decreta emergência em razão de fortes chuvas
Edição:
Vinicius Lisboa
São Paulo Chuva forte Defesa Civil Temporal Sorocaba
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 08/11/2024 - Chuva forte no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Chuva forte impacta cerca de 700 famílias na região de Sorocaba
seg, 20/04/2026 - 11:41
17/04/2026 - Israel bombardeou a última ponte que restava sobre o Rio Litano, a Ponte de Qasmiyeh, isolando a região ao Sul do resto do país, impedindo a conexão entre as cidades de Tiro e Sidon. . Foto: Defesa Civil do Líbano 
Internacional Israel e Líbano farão quinta-feira (23) segunda rodada de negociações
seg, 20/04/2026 - 11:27
Belém- 20/04/2026 - Belém decreta estado de emergência após 26 horas de chuva intensa. Foto: Agência Pará.
Geral Inmet alerta para chuvas intensas em estados do Norte e Nordeste
seg, 20/04/2026 - 11:01
Comunidade do Vidigal, no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro
Geral Operação policial deixa visitantes "ilhados" em cartão-postal do Rio
seg, 20/04/2026 - 10:37
19.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de Abertura da Feira Industrial de Hanôver. Theodor-Heuss-Platz 1-3, Alemanha. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Na Alemanha, Lula defende pioneirismo de biocombustíveis brasileiros
seg, 20/04/2026 - 10:36
Brasília-DF – Forte terremoto sacode Japão, a 100 km de Miyako. Mapa: Google Mapas.
Internacional Grande terremoto atinge Japão e dispara alertas de tsunami
seg, 20/04/2026 - 10:02
Ver mais seta para baixo