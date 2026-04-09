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Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio

Pista de ciclismo não sofreu qualquer tipo de dano
Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 13:06
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 08/04/2026 - Incêndio atinge o teto do Velódromo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Após vistoria no Velódromo Olímpico, situado no Parque Olímpico do Rio, atingido por incêndio na lona e no teto nesta quarta-feira (8), a Defesa Civil interditou parcialmente o local, por precaução, até a conclusão dos reparos.

Segundo o órgão, a pista de ciclismo não sofreu qualquer dano. No Rio Museu Olímpico, o impacto foi pontual e o acervo integralmente preservado. As salas onde são realizadas atividades esportivas podem funcionar normalmente, informa a Defesa Civil.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre o complexo, evitando a propagação para o interior do edifício. 

Depois de 14 horas, o Corpo de Bombeiros controlou o incêndio que atingiu o Velódromo, na Barra da Tijuca. Durante a madrugada, a após o trabalho de rescaldo e de limpeza, o serviço foi encerrado. Ninguém ficou ferido.

A avaliação preliminar da equipe técnica da prefeitura do Rio e da direção da Confederação Brasileira de Ciclismo indica que não houve impacto à pista. O Rio Museu Olímpico, que homenageia os Jogos de 2016, foi preservado e as peças históricas estão intactas.

O Museu Olímpico ocupa área de aproximadamente 1.700 metros quadrados, onde abriga acervo de cerca de 1 mil peças. O Velódromo é usado para treinamento de atletas de esgrima, levantamento de peso e ginástica.

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Incêndios de 2017

É a terceira vez que o Velódromo é atingido por incêndio. Em 2017 foram dois, ambos causados por balões que caíram sobre a cobertura do equipamento construído para as competições de ciclismo dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

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Edição:
Aécio Amado
Velódromo Museu Olímpico Bombeiros do Rio incêndio no velódromo
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