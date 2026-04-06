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Em duas ações na Via Dutra, PF apreende 10 fuzis e 12 pistolas

Armamentos iam de São Paulo para o Rio de Janeiro
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/04/2026 - 18:17
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 06/04/2026 - Armas apreendidas pela PF com casal que dirigia para o Rio de Janeiro pela Via Dutra. Foto: PF/Divulgação
© PF/Divulgação

Agentes da Polícia Federal prenderam em flagrante em uma barreira policial na Rodovia Presidente Dutra, altura do município de Piraí, no sul fluminense, um casal que transportava armamento pesado. 

A barreira foi montada com foco na repressão ao tráfico interestadual de drogas e armas. 

Os dois saíram de São Paulo e iam para o Rio de Janeiro. Ao serem parados, os ocupantes apresentaram nervosismo e versões diferentes sobre o motivo e a logística da viagem durante a abordagem na barreira.

Diante das suspeitas, durante uma vistoria minuciosa na estrutura do automóvel, os policiais federais localizaram em fundos falsos na carroceria do veículo, seis fuzis e 11 pistolas, além de carregadores.

De acordo com a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal, que coordenou a ação, “as apreensões representam um impacto direto na estrutura bélica das facções, retirando de circulação, armas de fogo cujo destino final seria o abastecimento de comunidades fluminenses dominadas pelo crime organizado”.

O casal, o veículo e todo o armamento apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF, na Praça Mauá. 

O casal responderá pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo de uso restrito e ficará à disposição da Justiça, aguardando julgamento.

Outra apreensão

Em outra ação, agentes da Polícia Federal apreenderam armas, também na Via Dutra, com uma mulher que viajava em um carro de aplicativo. 

A presa viajava em um carro de aplicativo que foi parado durante barreira policial. O armamento, quatro fuzis automáticos e uma pistola, foi localizado dentro de malas de viagem, com apoio de um cão farejador.

A interceptação ocorreu durante uma barreira policial na altura do município de Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, altura da Serra da Mantiqueira, divisa de Minas Gerais e São Paulo. 

Após a sinalização positiva do cão adestrado para farejar drogas, os agentes fizeram uma checagem na bagagem e localizaram o armamento.

A mulher não teve a identificação divulgada. Ela contou que saiu de São Paulo e levaria as armas para uma comunidade na capital fluminense, dominada pelo crime organizado, mas se negou a dar outras informações.

A mulher foi autuada em flagrante na sede da PF no Rio de Janeiro e, em seguida, encaminhada a um presídio do estado, onde aguardará julgamento.

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Edição:
Fernando Fraga
Via Dutra Apreensão de armas fuzil pistola Polícia Federal
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