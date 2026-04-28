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Esquema de corrupção no Porto do Rio é alvo de operação da PF

Entre suspeitos estão 17 auditores fiscais e 8 analistas tributários
Agência Brasil
Publicado em 28/04/2026 - 08:16
Brasília
Atracação de navios no Caís do Porto do Rio de Janeiro, guindaste, container.
© 26.07.2020/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Um esquema criminoso de facilitação de contrabando e de descaminho no Porto do Rio de Janeiro é alvo da Operação Mare Liberum deflagrada na manhã desta terça-feira (28) pela Polícia Federal (PF), com apoio do Gaeco/Ministério Público Federal (MPF) e da Corregedoria da Receita Federal.

Os agentes cumprem 45 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. A Justiça determinou ainda o afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e de oito analistas tributários.

Além disso, foram adotadas medidas de bloqueio de bens e de restrições a atividades profissionais de nove despachantes.

“As investigações apontam atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos”, informou a PF.

“Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro”, diz ainda a nota.

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Edição:
Aécio Amado
Polícia Federal Gaeoco/MPF Porto do Rio Operação Mare Liberum Receita Federal
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