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Fiéis se concentram no centro do Rio para celebrar dia de São Jorge

Data é feriado no estado desde 2008
Anna Karina de Carvalho - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/04/2026 - 12:07
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 23/04/2026 - Toque da alvorada e missa solene em honra a São Jorge, padroeiro do Estado do Rio de Janeiro, em frente ao Santuário de São Jorge e São Gonçalo Garcia no centro. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Feriado no estado do Rio de Janeiro, o dia de São Jorge começou ainda durante a madrugada desta quarta-feira (23), com a chegada de fiéis à Avenida Presidente Vargas, no centro da capital fluminense, no entorno do Campo de Santana, local que concentra uma das principais manifestações religiosas da cidade.

A data é feriado desde 2008. Em 2019, São Jorge foi oficializado como padroeiro do Rio de Janeiro. 
 

Rio de Janeiro, 23/04/2026 - Toque da alvorada e missa solene em honra a São Jorge, padroeiro do Estado do Rio de Janeiro, em frente ao Santuário de São Jorge e São Gonçalo Garcia no centro. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
São Jorge é representado como um cavaleiro que derrota um dragão - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Tradicionalmente representado como um cavaleiro que derrota um dragão, o santo é associado à proteção, à coragem e ao enfrentamento das adversidades.

O público se reuniu próximo ao palco montado em frente à Biblioteca Parque Estadual para acompanhar a tradicional alvorada às 5h, seguida de missa solene celebrada pelo padre Wagner Toledo. 

“Cada um aqui tem a sua batalha. Cada coração aqui conhece um peso. Cada vida aqui já enfrentou ou está enfrentando o dragão”, disse o padre ao receber os fiéis.

A cantora Azula Cristina Pereira destacou a dimensão religiosa e cultural da data, associada também às religiões de matriz africana. 

“Venho todo ano [para a celebração de São Jorge]. Nem sempre consigo acordar para a madrugada, então estou feliz de estar aqui hoje. Para mim, que faço parte das religiosidades africanas, a gente cultua São Jorge junto com Ogum. Tudo está vinculado ao trabalho, à luta”, afirmou. 
 

Rio de Janeiro, 23/04/2026 - Toque da alvorada e missa solene em honra a São Jorge, padroeiro do Estado do Rio de Janeiro, em frente ao Santuário de São Jorge e São Gonçalo Garcia no centro. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Toque da alvorada e missa solene em honra a São Jorge, padroeiro do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Azula ressalta o sincretismo religioso como expressão de resistência histórica.

Esse sincretismo é uma das marcas da devoção a São Jorge no Brasil. Nas religiões afro-brasileiras, como umbanda e candomblé, o santo é frequentemente associado a Ogum, orixá guerreiro ligado ao ferro e às batalhas. Em algumas regiões, também pode ser relacionado a Oxóssi. 

A prática tem origem no período da escravidão, quando africanos passaram a associar seus orixás a santos católicos para manter suas crenças.

A pedagoga e produtora cultural Gaby Makena descreveu a preparação para a celebração. 

“Começa no dia anterior, com oração, organização, roupa vermelha. Chegar cedo, acompanhar a missa e sair com esperança. Eu venho todo ano, no mesmo lugar, para alcançar minhas vitórias”.

A ex-ministra da Igualdade Racial Anielle Franco participou da cerimônia da alvorada e se emocionou ao lembrar da irmã, Marielle Franco. 
 

Rio de Janeiro, 23/04/2026 - Toque da alvorada e missa solene em honra a São Jorge, padroeiro do Estado do Rio de Janeiro, em frente ao Santuário de São Jorge e São Gonçalo Garcia no centro. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Fiéis participam da missa solene em honra a São Jorge - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

“Para mim, tem um significado totalmente pessoal e emocional. Eu vim com a Marielle em 2016, no ano em que ela foi eleita [vereadora] e, desde então, venho pagar a promessa que fizemos naquele dia”, relembra Anielle.

“É como se eu estivesse hoje abraçando ela de novo. São Jorge é um momento de emoção, de família, de devoção e de resistência”, acrescentou. 

“A gente tem lutado muito para que a intolerância e o racismo religioso acabem. São Jorge reúne diferentes religiões com fé e devoção e mostra o que o país precisa construir”, disse ao destacar a importância do enfrentamento à intolerância religiosa.

Além do centro da cidade, a celebração também mobilizou milhares de fiéis no bairro de Quintino, na zona norte, onde a tradicional alvorada é outro ponto de concentração de devotos. 

Ao longo de todo o dia, a programação prevê missas de hora em hora, mantendo o fluxo contínuo de devotos que passam pela região para rezar, pagar promessas e participar das celebrações.

Veja galeria de imagens:

Galeria - Dia de São Jorge - Rovena Rosa/Agência Brasil

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Edição:
Fernando Fraga
Dia de São Jorge santo sincretismo
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