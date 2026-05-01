Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de maio de 2026

O mês tem as campanhas Maio Amarelo e Maio Laranja como destaques.

Começamos esta edição do Hoje é Dia com o Dia do Trabalhador, primeiro feriado do mês, comemorado no dia 1º. A efeméride foi criada há 140 anos, em 1886, durante uma greve em Chicago, nos Estados Unidos, quando trabalhadores foram agredidos, presos e executados, em meio a reivindicações por redução de jornadas diárias, que duravam até 14 horas. Esta história é contada nesta reportagem da Agência Brasil, publicada no ano passado.

Somando-se às manifestações pelos direitos trabalhistas, no Brasil, a data tem sido utilizada para dar visibilidade à proposta do fim da jornada 6x1, de seis dias de trabalho e um de descanso por semana, limite previsto pela atual legislação brasileira. Este foi o enfoque desta reportagem da Radioagência Nacional, também publicada em 2025. E o Repórter Brasil, da TV Brasil, aproveitou a data para mostrar como pessoas com 50 anos ou mais enfrentam dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho.

Em maio, outra data comemorativa que vem automaticamente à memória é o Dia das Mães, celebrado no segundo domingo do mês, que, este ano, cai no dia 10. A efeméride foi criada nos Estados Unidos, em 1904, para homenagear uma ativista que lutou contra a mortalidade infantil. O História Hoje, da Rádio Nacional, falou sobre o tema em edição de 2024. No mesmo ano, a Radioagência Nacional veiculou reportagem sobre o aumento de mulheres que decidem ser mês depois dos 40 anos.

Em 2023, O Repórter Brasil, da TV Brasil, mostrou os desafios que muitas mulheres enfrentam para realizarem o sonho de se tornarem mães. E a Agência Brasil abordou a as barreiras que as mães solo têm para garantir os direitos dos filhos, em 2025.

Mobilizações do mês

Estamos no Maio Amarelo. A campanha tem como finalidade chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo e estimular a conscientização sobre os cuidados necessários para prevenir acidentes. Em 2024, o programa Revista Brasília, da Rádio Nacional, mostrou como a falta do uso do cinto de segurança eleva a gravidade dos acidentes.

A Agência Brasil chamou a atenção para outro erro grave: o uso de celular ao volante, em matéria de 2022. O Maio Amarelo também foi abordado pela Radioagência Nacional e pelo jornal Brasil em Dia, do Canal Gov, em reportagens de 2023.

Este mês também temos a campanha Maio Laranja, cujo ápice é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, fixado no dia 18. A efeméride remete a um crime bárbaro, ocorrido em Vitória em 1973, quando a menina Araceli Cabrera Crespo, de oito anos, foi sequestrada, estuprada e morta. Os responsáveis, herdeiros de famílias poderosas do estado, nunca foram condenados.

A importância do Maio Laranja para incentivar o combate a esse tipo crime foi tema de texto da Agência Brasil, em 2021; do Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, em 2022; de edição do Nacional Jovem, da Rádio Nacional, em 2024; e da Radioagência Nacional, em 2025.

Liberdade de imprensa

Em 3 de maio celebramos o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemoração instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1993. A data tem por intuito alertar os governos sobre a necessidade de respeitar esse princípio, apoiar meios de comunicação alvos de restrições e homenagear jornalistas que perderam a vida no exercício da profissão. A boa notícia é que o Brasil vem subindo no ranking de liberdade de imprensa, elaborado anualmente pela ONG Repórteres Sem Fronteiras, que analisa 180 países.

Em 2023, o país subiu 18 posições, como noticiou o Repórter Brasil, da TV Brasil. E no ano passado subiu mais 47 posições, como noticiou a Agência Brasil e a Radioagência Nacional. Por outro lado, há a preocupante constatação de que a liberdade de imprensa nas Américas como um todo vem se deteriorando, como revela esta outra reportagem da Agência Brasil, também de 2025.

Promoção de direitos

O Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia é celebrado em 25 de maio. Nesta data, em 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais. O Revista Brasília, veiculado pela Rádio Nacional, aproveitou a data para entrevistar uma advogada sobre os direitos da população LGBTQIAPN+, em 2017.

A Agência Brasil falou sobre a importância da educação nas escolas para combater a homofobia, em 2024. E a Radioagência Nacional também abordou o tema, em 2025.

Falando em direitos da comunidade LGBTQIAPN+, faz 15 anos que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que casais homoafetivos podem firmar contratos de união estável. A decisão veio em 5 de maio de 2011. A Radioagência Nacional revelou, em 2021, que a maioria dos brasileiros é a favor do casamento homoafetivo.

E desde o reconhecimento deste direito, o número de uniões de pessoas do mesmo sexo cresceu ano a ano, como mostrou esta reportagem do Repórter Brasil, da TV Brasil, exibida em 2023, e esta da Agência Brasil publicada no ano passado, segundo a qual a quantidade de casamentos cresceu 728% em 12 anos.

O Brasil tem cerca de 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a aproximadamente 7,3% da população com dois anos ou mais, segundo o Censo 2022 do IBGE. O Dia Global de Conscientização sobre a Acessibilidade ressalta a necessidade de se promover as condições para essa parcela da população exercer seus direitos básicos. A efeméride é uma data móvel, que neste ano cai no dia 21 de maio.

A Radioagência Nacional mostrou, em reportagem do ano passado, que os brasileiros com deficiência ainda enfrentam muitas barreiras físicas, restrições digitais e de serviços, apesar das leis determinando a acessibilidade. As dificuldades para a inclusão no mercado de trabalho foram tema de edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, em 2025, e do Repórter São Paulo, da TV Brasil, em 2022. E o Repórter Brasil, também da TV Brasil, mostrou que as pessoas com deficiência enfrentam barreiras até para conseguir atendimento hospitalar, em reportagem de 2018.

Incentivo à adoção

Em 2024, existiam no Brasil 3.800 crianças e adolescentes na fila da adoção e mais de 46 mil pretendentes querendo adotar. Os dados são do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Esse descompasso é provocado pela preferência por meninas brancas, com menos de dois anos. A imensa maioria dos que esperam está fora desse padrão.

O Dia Nacional da Adoção, celebrado em 25 de maio, busca mudar esse cenário, como mostra esta reportagem da Radioagência Nacional, publicada em 2024. A Agência Brasil e o Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, também deram destaque à mobilização, em matérias de 2022. Já o Revista Brasil, da Rádio Nacional, entrevistou uma advogada em 2024 para falar sobre algo triste: famílias que devolvem uma criança adotada.

Aniversários dos veículos da EBC

Finalizamos o Hoje é Dia comemorando o aniversário de três veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). No dia 10 de maio a Agência Brasil completa 36 anos de criação. Como a principal agência pública de notícias do país, ela desempenha um papel fundamental na promoção da cidadania, na cobertura de políticas públicas e na garantia do direito à informação.Diariamente, produz mais de 100 notícias e fotos, distribuídas de forma gratuita. O material é reproduzido em centenas de sites, jornais e outros veículos de imprensa. Saiba mais nesta reportagem, publicada na ocasião dos 35 anos da Agência.

Já a Rádio MEC FM foi criada em 1983, a partir de um desdobramento da programação educativa da Rádio MEC AM, fundada por Edgard Roquette Pinto em 1923. Inicialmente, a MEC FM retransmitia a programação da rádio AM. Com o tempo, a emissora desenvolveu conteúdo próprio, dedicando-se principalmente à transmissão de música clássica, jazz, choro, bossa nova e música instrumental. Diariamente, a Rádio MEC FM tem uma média de 3.762 ouvintes por minuto, com um alcance mensal médio de 135 mil ouvintes.

Os dados se referem à audiência aferida no Rio de Janeiro. Mas a emissora também irradia em Brasília (DF) e em Belo Horizonte (MG). Saiba mais nesta reportagem da Agência Brasil e nesta outra do jornal Brasil em Dia, do Canal Gov.

Por último, damos os parabéns à Rádio Nacional de Brasília, que completa 68 anos no dia 31 de maio. A emissora teve sua estreia em 1958, dois anos antes da fundação da capital federal. Desde seu início, desempenhou um papel fundamental ao levar informação e entretenimento à população, se estabelecendo como um marco na comunicação pública brasileira. No primeiro bimestre de 2026, a rádio registrou 4.263 ouvintes por minuto em janeiro e 4.153 em fevereiro, o maior patamar de audiência média por minuto desde abril de 2020.

Saiba mais sobre a Rádio Nacional de Brasília nestas reportagens da Agência Brasil, da Radioagência Nacional e da Agência Gov.

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia de Maio de 2026*

Maio de 2026 1º/5 Morte da cantora fluminense Nana Caymmi (1 ano) Lançamento do programa "Colégio do Ar", da Rádio Ministério da Educação (75 anos) Morte do pintor, gravador, ilustrador, desenhista, entalhador e cenógrafo baiano José Júlio de Calasans Neto (20 anos) Início da greve geral nos Estados Unidos e manifestação nas ruas de Chicago. Os eventos que se seguiram motivaram a criação do Dia do Trabalhador (140 anos) Primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, proclama o país como nação socialista e abole as eleições (65 anos) Estreia da ópera "As Bodas de Fígaro", composta por Wolfgang Amadeus Mozart (240 anos) Maio Amarelo - Campanha com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo e a conscientização da importância de atuar para reduzir esses números Dia Mundial do Trabalhador Dia da Literatura Brasileira 2/5 Morte do saudita líder e fundador da Al-Qaeda, Osama bin Laden (15 anos) Dia Nacional de Combate ao Assédio Sexual e Moral no Trabalho Inauguração do Passeio Público de Curitiba (140 anos) 3/5 Início da transmissão simultânea da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), então formada pelos quatro canais próprios da EBC, por sete emissoras universitárias e por 15 emissoras públicas estaduais (16 anos) Nascimento do pugilista estadunidense Walker Smith Jr., também conhecido como Sugar Ray Robinson (105 anos) - foi eleito o maior lutador do século XX pelo Associated Press e o maior pugilista da história pela ESPN Nascimento do geógrafo baiano Milton Santos (100 anos) Fundação da Sociedade Brasileira de Sciencias, atual Academia Brasileira de Ciências (110 anos) Dia Nacional do Pau-Brasil Dia Mundial da Liberdade de Imprensa - comemoração instituída pela ONU por meio da Resolução 48/432, de 20 de dezembro de 1993 Dia do Parlamento – comemoração criada pela Lei nº 6.230, de 27 de julho de 1975, para marcar a data da instalação da primeira Assembleia Constituinte brasileira, em 3 de maio de 1823 Dia do Sol Fundação do Centro Dramático e Recreativo Internacional de Mogi das Cruzes (115 anos) 4/5 Nascimento do músico paraibano Herbert Vianna (65 anos) - vocalista, guitarrista e principal compositor do grupo "Os Paralamas do Sucesso" Nascimento do ator e cineasta catarinense Rogério Sganzerla (80 anos) Morte do humorista, diretor, roteirista e apresentador fluminense Paulo Gustavo Amaral Monteiro de Barros, o Paulo Gustavo (5 anos) Movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos: os "Viajantes da Liberdade" começam uma viagem de ônibus pela Região Sul (65 anos) 5/5 Estreia de "Pedro e o Lobo", uma história infantil contada através da música composta por Serge Prokofiev (90 anos) - o objetivo pedagógico era mostrar às crianças as sonoridades dos diversos instrumentos Estreia do programa Antena MEC FM (20 anos) Nascimento do produtor musical paulista Arnolpho Lima Filho, conhecido como Liminha (75 anos) - baixista da banda Os Mutantes, ficou em 99° lugar na lista dos Cem Maiores Artistas da Música Brasileira, promovida pela revista Rolling Stone Nascimento da cantora e compositora fluminense Beth Carvalho (80 anos) Morte do líder político e militar francês Napoleão Bonaparte (205 anos) Supremo Tribunal Federal decide que casais homoafetivos podem firmar contratos de união estável (15 anos) Dia Mundial da Língua Portuguesa - data ratificada pela Unesco em Paris, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Dia Nacional das Comunicações - data escolhida em homenagem ao nascimento de Marechal Rondon, reconhecido como o Patrono das Comunicações, por ter contribuído para a integração do território nacional por meio da construção de linhas telegráficas 6/5 Nascimento do médico neurologista e psicanalista austríaco Sigmund Freud (170 anos) Nascimento da atriz e humorista fluminense Maria José de Macedo, conhecida como Zezé Macedo (110 anos) Dia Nacional da Matemática 7/5 Nascimento do economista francês Thomas Piketty (55 anos) - se tornou figura de destaque internacional com seu livro "O Capital no século XXI" Fundação da empresa japonesa Tokyo Tsushin Kogyo (mais tarde renomeada Sony) com cerca de 20 funcionários (80 anos) Vesak - comemoração da religião budista que marca as datas mais importantes da vida de Buda, como seu nascimento e sua iluminação (data móvel comemorada na primeira lua cheia de maio) 8/5 O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost é eleito o 267º Papa da Igreja Católica e escolhe o nome papal Leão XIV, tornando-se o primeiro papa nascido nos Estados Unidos (1 ano) Nascimento da atriz fluminense Elisabeth Maria Silva de Faria, a Betty Faria (85 anos) Nascimento do músico de blues estadunidense Robert Leroy Johnson (115 anos) Dia do Artista Plástico Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 9/5 Estreia do programa Histórias do Vovô Camarada (76 anos) 10/5 Entra em funcionamento a Agência Brasil (36 anos) Inauguração da Rádio MEC FM (43 anos) Morte do poeta, teatrólogo, músico e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense (80 anos) Nascimento do cineasta italiano Ettore Scola (95 anos) Dia Mundial do Lúpus – data que conta com o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde (OMS) para conscientizar sobre alguns dos sintomas do Lúpus Eritematoso Sistêmico, uma doença autoimune crônica de causa desconhecida e de difícil diagnóstico, que acomete mais de cinco milhões de pessoas em todo o mundo Dia das Mães (data móvel) 11/5 Morte do compositor e regente paulista José Maria de Abreu (60 anos) Morte do jogador Ademir de Menezes (30 anos) Morte do cantor, compositor e guitarrista jamaicano Robert Nesta Marley, o Bob Marley (45 anos) Fundação da Igreja Positivista do Brasil, por Miguel Lemos (145 anos) Dia Nacional do Reggae 12/5 Nascimento da cantora, compositora e produtora norte-americana, de ascendência portuguesa e brasileira Isabel Gilberto de Oliveira, a Bebel Gilberto (60 anos) Nascimento da atriz fluminense Ruth de Souza (105 anos) - primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela Morte do futebolista fluminense Waldir Pereira, o Didi (25 anos) - defendeu a Seleção Brasileira em três Copas do Mundo (1954, 1958 e 1962), sendo campeão das duas últimas Dirigível norueguês Norge se torna o primeiro a sobrevoar o Polo Norte (100 anos) Dia Internacional da Enfermagem 13/5 Morte do político uruguaio José "Pepe" Mujica - foi presidente do Uruguai entre os anos de 2010 e 2015 (1 ano) Nascimento do jornalista e escritor fluminense Lima Barreto (145 anos) - autor, dentre outros, do clássico “Triste Fim de Policarpo Quaresma” Tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, por Mehmet Ali Ağca, um terrorista turco (45 anos) Dia da Abolição da Escravatura no Brasil Dia dos Pretos Velhos, celebrado pelos adeptos da religião afrobrasileira umbanda 14/5 Jogador de basquete norte-americano Magic Johnson anuncia saída definitiva da NBA (30 anos) 15/5 Nascimento do escritor, roteirista e produtor de cinema estadunidense L. Frank Baum (170 anos) - criador de um dos mais populares livros escritos na literatura americana infantil: “O Mágico de Oz” Morte da atriz e bailarina paulista Eva Wilma (05 anos) Dia Internacional da Latinidade - comemoração instituída por representantes de 36 países latinos, com o fim de preservar as diferentes identidades nacionais e suas comunidades linguísticas e culturais Dia Internacional das Famílias - comemoração instituída pela ONU em 1993 16/5 Primeira transmissão do programa Ricardo Cravo Albin Convida, na Rádio MEC (37 anos) Morte do estudante baiano e militante do MR-8 Stuart Edgar Angel Jones (55 anos) - preso político pela ditadura civil-militar e executado na Base Aérea do Galeão. Era filho da conhecida estilista Zuzu Angel, que fez inúmeras denúncias sobre a sua morte e desaparecimento Morte do advogado, economista e político paulista Bruno Covas (5 anos) - foi prefeito da cidade de São Paulo Morte do cantor e compositor de funk paulista MC Kevin (5 anos) Dia Internacional das Histórias de Vida - data criada pela Rede Internacional de Museus da Pessoa (Brasil, Portugal, EUA e Canadá) e o Center for Digital Storytelling (EUA) Fundação do jornal diário vespertino "A Gazeta", fundado por Adolfo Araújo em São Paulo (120 anos) 17/5 Nascimento do folclorista, músico e escritor paranaense Brasílio Itiberê da Cunha Luz (130 anos) - participou de movimentos literários na então capital brasileira e ajudou a fundar a Revista Festa (revista modernista). Com os conselhos de Villa-Lobos e Pixinguinha, abandonou a engenharia para dedicar-se à música Nascimento do compositor e pianista francês Erik Satie (160 anos) Nascimento da cantora fluminense Helena de Lima (100 anos) - foi descoberta por César Ladeira na década de 1940, em um de seus programas na Rádio Nacional, onde a cantora se apresentou como caloura e depois, trabalhou como contratada Nascimento da cantora, compositora, produtora e musicista irlandesa Eithne Pádraigín Ní Bhraonáin, a Enya (65 anos) - conhecida como a "Rainha do New Age" Dia Internacional de Luta contra a Homofobia e Transfobia - celebração para marcar a data de 17 de maio de 1990, em que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decidiu suprimir a homossexualidade como doença mental da lista de patologias registradas no Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais Dia Mundial das Telecomunicações e Sociedade da Informação, conhecido popularmente como Dia Mundial da Internet - instituído em 17 de maio de 2005 em Assembleia Geral da ONU na Tunísia, com o fim de destacar as possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias para melhorar o padrão de vida dos povos e dos cidadãos 18/5 Dia Internacional dos Museus - comemoração instituída em 1971 pelo Comitê Internacional de Museus, com o fim de sensibilizar o público para a importância dos museus em nossa sociedade atual Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes - instituído no Brasil pela Lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000, para marcar a data da morte de Aracelli Cabrera Sanches Crespo, de 8 anos, que desapareceu da escola onde estudava e foi violentada e assassinada de forma hedionda em Vitória (ES) Dia Nacional da Luta Antimanicomial - data marca a elaboração do documento final da primeira Conferência Nacional de Saúde Mental no Brasil, ocorrida em 18 de maio de 1987, que então propunha a reformulação do modelo assistencial em saúde mental para os brasileiros 19/5 Nascimento do cantor e compositor estadunidense Joey Ramone (75 anos) Lançamento do programa Marte II (55 anos) - o aterrissador da Marte 2 se tornou o primeiro objeto feito pelo homem a atingir a superfície de Marte Dia do Físico - a data é uma alusão à 1905, quando o físico Albert Einstein publicou quatro artigos de grande impacto, incluindo o artigo sobre a Teoria da Relatividade O Centro Integrado de Defesa Aérea (CINDACTA I), localizado no Lago Sul, Distrito Federal, detecta presença de OVNIs sobrevoando as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste (40 anos) 20/5 Nascimento da atriz e cantora estadunidense Cherilyn Sarkisian, conhecida como Cher (80 anos) Morte do jornalista gaúcho Tarso de Castro (35 anos) - um dos fundadores de "O Pasquim" 21/5 Nascimento do gravurista, ilustrador, pintor e matemático alemão Albrecht Dürer (555 anos) - provavelmente o mais famoso artista do Renascimento nórdico Dia Global de Conscientização sobre Acessibilidade (data móvel) Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento Dia da Língua Nacional 22/5 Nascimento do compositor e instrumentista pernambucano José Mariano da Fonseca Barbosa, o Marambá (130 anos) Dia Internacional da Diversidade Biológica - comemoração instituída pela Unesco na Resolução nº 55/201, de 20 de dezembro de 2000 23/5 Morte do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado (1 ano) Criada, por meio da Lei 6.650, a Empresa Brasileira de Notícias, empresa pública que absorve as atividades da Agência Nacional (47 anos) Nascimento do atleta fluminense José Telles da Conceição (95 anos) - no atletismo, foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha nos jogos olímpicos Morte do ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras Abdias do Nascimento (15 anos) - fundou o Teatro Experimental do Negro Dia Mundial da Tartaruga 24/5 Nascimento do cantor, compositor, escritor, ator, pintor e artista visual estadunidense Robert Allen Zimmerman, o Bob Dylan (85 anos) Nascimento do escritor, dramaturgo, roteirista e autor de telenovelas paulista Walther Negrão (85 anos) Dia Nacional do Cigano - data instituída em 2006 por meio de decreto em reconhecimento à contribuição da etnia na formação da história e da identidade cultural brasileira Dia Nacional do Café - uma das mais deliciosas paixões nacionais. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), aproximadamente 9 em cada 10 brasileiros com mais de 15 anos consomem café Fundação da Faculdade Livre de Direito de Alagoas, atual Faculdade de Direito de Alagoas (95 anos) 25/5 Início da primeira exibição da obra "Gala Contemplating the Sea", de Salvador Dalí, no Solomon R. Guggenheim Museum, em Nova York (50 anos) - a pintura chama a atenção por ter uma característica inusitada: ao se afastar dezoito metros é possível conferir o retrato de Abraham Lincoln. A obra é uma homenagem à esposa e musa do pintor, Gala, e ao mesmo tempo uma exploração da mente, da memória e do inconsciente, temas caros a Dalí Dia do Orgulho Nerd - iniciativa que defende o direito de toda pessoa em ser um nerd ou um geek e que promove a cultura nerd/geek. A data faz referência ao lançamento do filme "Guerra nas Estrelas" Dia Nacional da Adoção - instituído no Brasil pela Lei nº 10.447, de 9 de maio de 2002 Dia da África - neste dia, em 1963, foi criada a Organização de Unidade Africana (OUA), na Etiópia, com o objetivo de defender e emancipar o continente africano 26/5 Nascimento do trompetista, compositor e bandleader de jazz estadunidense Miles Davis (100 anos) Dia Nacional de Combate ao Glaucoma 27/5 Morte do arquiteto, urbanista e político paranaense Jaime Lerner (05 anos) - foi prefeito de Curitiba e governador do Paraná Dia Nacional da Mata Atlântica - a data homenageia a "Carta de São Vicente", escrita em 1560 pelo Padre Anchieta e objetiva conscientizar a população para a conservação, recuperação e uso sustentável do bioma Dia Mundial do Desafio - celebrado na última quarta-feira do mês de maio. Originalmente, o Challenge Day foi criado no começo da década de 1980, no Canadá. É um workshop interativo com duração de um dia para incentivar a prática de exercícios e esportes. Em dezenas de países passou a ser mais um instrumento antibullying nas escolas, pela integração de professores e alunos que competem juntos. Com o passar dos anos, o espírito desse dia se consolidou e se espalhou por todo o mundo 28/5 Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher Dia Nacional do Brincar 29/5 Nascimento do compositor e boxeador fluminense Rubens Soares (115 anos) Morte do pregador urbano paulista José Datrino, conhecido como Profeta Gentileza (30 anos) - realizava inscrições peculiares nas pilastras do Viaduto do Gasômetro, no Rio de Janeiro, se tornando personalidade da cidade e andava pela zona central com uma túnica branca e longa barba Instalação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE (90 anos) Dia Internacional das Forças de Paz da ONU Dia do Geógrafo 30/5 Nascimento do cantor e compositor fluminense Romeu Gentile Scovino, o Romeu Gentil (115 anos) Realização da primeira prova das 500 Milhas de Indianápolis (115 anos) - atualmente uma das competições automobilísticas mais famosas do mundo Inauguração do primeiro manicômio judiciário nos fundos da Casa de Correção, na Rua Frei Caneca, em São Paulo (105 anos) 31/5 Inauguração da Rádio Nacional de Brasília (68 anos) Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela OMS

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para centraldepesquisas@ebc.com.br.