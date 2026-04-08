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Incêndio atinge Velódromo do Parque Olímpico no Rio

Fogo já foi controlado e não há registro de vítimas
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 08:09
Rio de Janeiro

Um incêndio iniciado na madrugada desta quarta-feira (8) atingiu o Velódromo do Parque Olímpico, na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio. O fogo já foi controlado e afetou principalmente o teto.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, não há registro de vítimas.

A operação conta com cerca de 60 bombeiros militares, de seis unidades, com apoio de mais de 20 viaturas e equipes especializadas.

A prefeitura do Rio informou que não há bloqueios nas vias do entorno.

O velódromo abriga desde agosto do ano passado o Rio Museu Olímpico como parte do legado para relembrar os Jogos Olímpicos de 2016.

A instalação é moderna e oferece uma experiência imersiva para os visitantes, foi erguido no andar superior do velódromo em uma área de cerca de 1,7 mil metros quadrados. O acervo do espaço tem mil peças instaladas em 13 áreas temáticas.

*Matéria em atualização.

Edição:
Talita Cavalcante
Rio de Janeiro Rio Museu Olímpico prefeitura do Rio
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