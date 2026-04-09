Incêndio no Velódromo do Rio é controlado; pista não teve impacto

Bombeiros levaram 14 horas para encerrar fogo desde a madrugada
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/04/2026 - 22:35
Rio de Janeiro, 08/04/2026 - Incêndio atinge o teto do Velódromo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Depois de 14 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros controlou na noite desta quarta-feira (8) o incêndio que atingiu o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, durante a madrugada. O trabalho de limpeza do local foi encerrado. 

O fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre o complexo, evitando propagação para o interior do edifício. Ninguém ficou ferido.

A avaliação preliminar da equipe técnica e da direção da Confederação Brasileira de Ciclismo indica que não houve impacto à pista. O Rio Museu Olímpico, que homenageia os Jogos de 2016, foi preservado e as peças históricas estão intactas.

O Museu Olímpico ocupa área de aproximadamente 1.700 metros quadrados, onde abriga acervo de cerca de 1 mil peças.

O Velódromo é usado para treinamento de atletas de esgrima, levantamento de peso e ginástica. 

