Incêndio no Velódromo do Rio é controlado; pista não teve impacto
Depois de 14 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros controlou na noite desta quarta-feira (8) o incêndio que atingiu o Velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, durante a madrugada. O trabalho de limpeza do local foi encerrado.
O fogo foi rapidamente controlado, ficando restrito à lona que cobre o complexo, evitando propagação para o interior do edifício. Ninguém ficou ferido.
A avaliação preliminar da equipe técnica e da direção da Confederação Brasileira de Ciclismo indica que não houve impacto à pista. O Rio Museu Olímpico, que homenageia os Jogos de 2016, foi preservado e as peças históricas estão intactas.
O Museu Olímpico ocupa área de aproximadamente 1.700 metros quadrados, onde abriga acervo de cerca de 1 mil peças.
O Velódromo é usado para treinamento de atletas de esgrima, levantamento de peso e ginástica.
