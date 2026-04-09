logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo

Ela havia ido ao cursinho pré-vestibular para fazer uma prova
Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 10:33
São Paulo
Corpo de jovem de 17 anos desaparecida é encontrado em Jundiaí. Melissa Felippe Martins Santos, desaparecida desde 28 de março. Foto: Melissa Felippe Martins Santos/Arquivo Pessoal
© Melissa Felippe Martins Santos/Arquivo Pessoal

Uma adolescente de 17 anos, Melissa Felippe Martins Santos, que havia desaparecido na manhã de sábado, dia 28 de março, na cidade de Jundiaí - próxima a São Paulo -, foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (9) pela Polícia Civil.

Segundo a família, a jovem havia saído do cursinho pré-vestibular que frequentava e desapareceu.

Os parentes de Melissa registraram o sumiço e informaram que ela saiu de casa para fazer uma prova, mas que não chegou a realizar de fato a avaliação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O caso foi registrado como desaparecimento no 1º Departamento de Polícia de Jundiaí.

O corpo de Melissa foi encontrado na Avenida Antônio Pincinato, no bairro jundiaiense de Eloy Chaves, numa área de mata alta.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o local foi preservado para a realização de perícia. O corpo da adolescente está no Instituto Médico Legal (IML) para exames.

 

Edição:
Aécio Amado
Jovem achada morta Jundiaí Polícia Civil de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
02/03/2026 - Derretimento das geleiras e calotas polares vai afetar sobretudo cidades costeiras, revela estudo. Foto: Aline Martinez/Divulgação
Internacional Congresso argentino aprova reforma da lei de geleiras
qui, 09/04/2026 - 13:28
Palácio do Itamaraty na Esplanada dos Ministérios
Internacional Brasil condena agressão de Israel contra Líbano em meio a cessar-fogo
qui, 09/04/2026 - 13:15
Rio de Janeiro, 08/04/2026 - Incêndio atinge o teto do Velódromo no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Defesa Civil do Rio interdita parte do Velódromo atingido por incêndio
qui, 09/04/2026 - 13:06
FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer//File Photo
Internacional Emirados Árabes Unidos reclamam que Ormuz segue controlado pelo Irã
qui, 09/04/2026 - 12:58
Mobilização de motoboys na rua Boa Vista.
Economia Produção de motocicletas tem 2º melhor trimestre da história
qui, 09/04/2026 - 12:41
Brasília (DF) 09/04/2026 - Ministro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, participa do programa Bom dia, Ministro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Verba para super poço em reserva indígena está garantida, diz ministro
qui, 09/04/2026 - 12:15
Ver mais seta para baixo