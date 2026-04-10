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Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 40 milhões

Números sorteados são: 01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55
Agência Brasil
Publicado em 09/04/2026 - 21:32
Brasília
Mega-Sena, loterias, lotéricas
© Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.994 da Mega-Sena, realizado nesta qinta-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 40 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 10 - 23 - 31 - 40 - 55

  • 47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 33.985,84 cada
  • 2.909 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 905,11 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena Loterias Caixa
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