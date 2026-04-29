Geral
Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
Números sorteados são: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
Agência Brasil
Publicado em 28/04/2026 - 21:38
Brasília
Versão em áudio
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados são: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
- 92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada
- 5.877 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.063,34 cada
>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
Mais notícias
Justiça TSE tem maioria para cassar mandato do governador de Roraima
ter, 28/04/2026 - 21:53
Geral Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 130 milhões
ter, 28/04/2026 - 21:38
Política Conselho de Ética adia análise contra deputados por quebra de decoro
ter, 28/04/2026 - 21:37
Economia Taxistas pedem ao governo linha de crédito para renovação de frota
ter, 28/04/2026 - 21:29
Esportes Brasileiro feminino: Grêmio derrota Bahia no fechamento da 8ª rodada
ter, 28/04/2026 - 21:21
Economia Para CNC, bets agravam endividamento das famílias brasileiras
ter, 28/04/2026 - 20:51