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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 130 milhões

Números sorteados são: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60
Agência Brasil
Publicado em 28/04/2026 - 21:38
Brasília
Bilhetes de aposta da mega-sena
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.001 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (28). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 130 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 01 - 13 - 32 - 36 - 43 - 60

  • 92 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 41.209,18 cada
  • 5.877 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.063,34 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (30), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
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