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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 52 milhões

Números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52
Agência Brasil
Publicado em 14/04/2026 - 21:28
Brasília
Brasília, DF 31/12/2025 - A Mega-Sena da Virada será sorteada nesta quarta-feira (31) à noite, em São Paulo. O concurso pagará um prêmio estimado de R$ 1 bilhão aos acertadores das seis dezenas. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.996 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (14). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 52 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 07 - 09 - 27 - 38 - 49 - 52

  • 78 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 25.112,52 cada
  • 4.220 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 765,10 cada

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Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (16), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. 

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Edição:
Sabrina Craide
Mega-Sena loterias Caixa
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